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Villas en venta en Bijela, Montenegro

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Villa en Bijela, Montenegro
Villa
Bijela, Montenegro
Área 350 m²
Número de plantas 4
Ofrecemos comprar una villa en la costa adriática en la bahía de Kotor en el pueblo de Bijel…
$633,573
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Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Villa en Bijela, Montenegro
Villa
Bijela, Montenegro
Dormitorios 4
Área 260 m²
Descripción Herceg Novi, distrito de Bijela. Villa con piscina Distancia al mar 250m. Vista …
$681,127
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Villa en Bijela, Montenegro
Villa
Bijela, Montenegro
Dormitorios 7
Área 710 m²
Área de la villa: 200 m2 Superficie: 425 m2 Número de habitaciones: 3 Baños: 3 ¡La nueva vil…
$3,80M
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