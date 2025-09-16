Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Buljarica, Montenegro

apartamentos
14
casas independientes
13
28 propiedades total found
Casa 7 habitaciones en Buljarica, Montenegro
Casa 7 habitaciones
Buljarica, Montenegro
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 752 m²
Número de plantas 3
Casa en el acantilado en Buljarica, Montenegro. Directo del dueño.Características clave:- 75…
$692,407
Vendedor particular
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 1 habitacion en Buljarica, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Buljarica, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Presentamos un nuevo apartamento con una superficie total de 76 m2 (más una terraza de 50 m2…
$233,941
Apartamento 3 habitaciones en Buljarica, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Buljarica, Montenegro
Habitaciones 3
Piso 2
Acogedor y espacioso apartamento en la costa del Adriático! - El apartamento está a la venta…
$148,459
Casa 2 habitaciones en Buljarica, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Buljarica, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Casa en venta en Buljarica con una gran parcela urbanizada, a 900 m de la playa - una gran i…
$301,210
Agencia
First Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Српски, Crnogorski
Apartamento 1 habitacion en Buljarica, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Buljarica, Montenegro
Dormitorios 1
Apartamentos en venta 40 i 50 metara en Buljarica, Budva Riviera. La casa fue construida en …
$140,970
Apartamento 2 habitaciones en Buljarica, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Buljarica, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Piso 1/4
Ofrecemos a la venta un apartamento único con su propia parcela en Petrovac, distrito de Pri…
$178,452
Century 21Century 21
Casa 3 habitaciones en Buljarica, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Buljarica, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
La casa bien mantenida de 80 m2 se encuentra en una ubicación tranquila. Distrito de Bulyari…
$200,083
Casa 2 habitaciones en Buljarica, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Buljarica, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Descubra su sereno retiro costero en el tranquilo enclave de Buljarice, ubicado en la Rivier…
$419,473
Agencia
Adria Stone
Idiomas hablados
English, Русский, Crnogorski
Apartamento 2 habitaciones en Buljarica, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Buljarica, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Piso 2/4
Apartamento de 92m2 en la segunda planta de una casa monolítica construida en 2012 en Kaluđe…
$174,685
Apartamento 1 habitacion en Buljarica, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Buljarica, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Piso 1/4
Presentamos un nuevo apartamento con una superficie total de 76 m2 (más una terraza de 50 m2…
$233,941
Villa en Buljarica, Montenegro
Villa
Buljarica, Montenegro
Dormitorios 4
Nueva villa en Buljarica, un asentamiento situado en la frontera de dos municipios - Budva y…
$424,323
Apartamento en Buljarica, Montenegro
Apartamento
Buljarica, Montenegro
Descripción de la propiedad Budva, Petrovac – Apartamento de dos dormitorios con vista al m…
Precio en demanda
Casa 12 habitaciones en Buljarica, Montenegro
Casa 12 habitaciones
Buljarica, Montenegro
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 12
Una casa en venta en Buljarice con una hermosa vista del mar. La casa se encuentra en una ex…
$1,76M
Agencia
AMFORA REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Apartamento 2 habitaciones en Buljarica, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Buljarica, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Cerca de las playas de Lucica construyó un nuevo complejo con apartamentos.Las playas están …
$198,929
Agencia
MONTBEL D.O.O.
Idiomas hablados
English, Русский, Српски, Crnogorski
Apartamento 1 habitacion en Buljarica, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Buljarica, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Oferta única en uno de los mejores lugares turísticos de Montenegro en Petrovac! Dos habitac…
$166,141
Apartamento 6 habitaciones en Buljarica, Montenegro
Apartamento 6 habitaciones
Buljarica, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Le presentamos una oportunidad única de convertirse en el propietario de una propiedad excep…
$923,339
Agencia
AMFORA REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Casa 5 habitaciones en Buljarica, Montenegro
Casa 5 habitaciones
Buljarica, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 160 m²
Número de plantas 3
Ofrecemos a la venta una casa de tres plantas de 160 m2 con una parcela de 280 m2, situada e…
$324,459
Casa en Buljarica, Montenegro
Casa
Buljarica, Montenegro
Área 180 m²
Buljarica Budva Riviera Casa en el seno de la naturaleza en las cercanías de Petrovac. Cas…
$410,795
Casa 8 habitaciones en Buljarica, Montenegro
Casa 8 habitaciones
Buljarica, Montenegro
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Una casa en venta con vistas al mar en Buljarice en una ubicación fantástica. La casa es un …
$870,409
Agencia
AMFORA REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Apartamento 2 habitaciones en Buljarica, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Buljarica, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 2
Venta de ID4117. Apartamento de lujo en la ciudad de Petrovac. Un moderno y hermoso complejo…
$461,833
Casa en Buljarica, Montenegro
Casa
Buljarica, Montenegro
Descripción de la propiedad Budva, Buljarica – Casa con piscina en venta Esta espaciosa cas…
Precio en demanda
Apartamento 2 habitaciones en Buljarica, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Buljarica, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 3/4
Apartamento de lujo en Petrovac. El moderno y hermoso complejo se encuentra en una pintoresc…
$427,204
Casa 8 habitaciones en Buljarica, Montenegro
Casa 8 habitaciones
Buljarica, Montenegro
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 274 m²
Le presentamos una magnífica casa, sepultada en vegetación, situada en una zona tranquila y …
$918,582
Agencia
MONTBEL D.O.O.
Idiomas hablados
English, Русский, Српски, Crnogorski
Apartamento 1 habitacion en Buljarica, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Buljarica, Montenegro
Dormitorios 1
Apartamentos en venta en Buljarica. Están situados en un edificio completamente renovado con…
$81,377
Casa 8 habitaciones en Buljarica, Montenegro
Casa 8 habitaciones
Buljarica, Montenegro
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Superficie: 500 m2Parcela de tierra: 2.000 m2Dormitorios: 4Baños: 4 + 1 aseo de invitadosPis…
Precio en demanda
Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Villa en Buljarica, Montenegro
Villa
Buljarica, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 247 m²
Piso 3/3
text
$828,660
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 3 habitaciones en Buljarica, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Buljarica, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 196 m²
Número de plantas 2
Una casa de tres habitaciones. Situado a 1,5 km de Petrovac, a 1500 metros del mar. La super…
$270,383
Apartamento 2 habitaciones en Buljarica, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Buljarica, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Piso 3
Un amplio y luminoso apartamento en venta en el pueblo de Bulyaritsa es un gran lugar para a…
$173,312
