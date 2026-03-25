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Negocio en Venta en Bar, Montenegro

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Negocio listo 200 m² en Bar, Montenegro
Negocio listo 200 m²
Bar, Montenegro
Área 200 m²
Número de plantas 3
Apart-hotel con locales comerciales en un lugar único e histórico de la parte antigua de la …
$509,897
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Negocio listo 744 m² en Bar, Montenegro
Negocio listo 744 m²
Bar, Montenegro
Área 744 m²
Magnífico hotel en la ciudad de Bar, el hotel tiene cuatro plantas, en la primera planta hay…
$915,497
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