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Propiedades residenciales en venta en Provincia de Kaunas, Lituania

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Kaunas
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Kedainiai
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Jonava
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Prienai
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Casa en Kaunas, Lituania
Casa
Kaunas, Lituania
Área 192 m²
Número de plantas 2
COMPLETAMENTE INSTALADO PARA VENDER NUEVA CASA RENOVADA EN VERDE . PROPIO 6 A. SCLYPAS EN LA…
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Casa en Kreslynai, Lituania
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Kreslynai, Lituania
Área 95 m²
Número de plantas 2
La casa se vende con una hermosa vista del río Neris. Cottage con parcela y entrada directa …
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Apartamento 3 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 3
Área 109 m²
Piso 2/3
Una oportunidad única para comprar aspartamantes de dos plantas en el corazón de la ciudad v…
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Casa en Dubravai, Lituania
Casa
Dubravai, Lituania
Área 86 m²
Número de plantas 1
Acogedora casa con sauna en zona cerrada - Dubrav, distrito de Kaunas ¿Buscas un lugar para…
$61,124
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Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 2
Área 36 m²
Piso 1/3
VENTA DE NUEVAS CONSTRUCCIÓN 2 CAPSULES CON ALTO LUBRICES EN PANEMUNE, CANE Apartamento de …
$136,222
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Casa en Kaisiadorys, Lituania
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Kaisiadorys, Lituania
Área 171 m²
Número de plantas 2
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Casa en Kaunas, Lituania
Casa
Kaunas, Lituania
Área 93 m²
Número de plantas 2
SALA DE NAMAS KAUNE, SENIAVOS PL: 46 - TODO EL POTENTIAL 93,21 m2 de vivienda se vende en u…
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Apartamento 3 habitaciones en Sirutiskis, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Sirutiskis, Lituania
Habitaciones 3
Área 69 m²
Piso 2/5
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Casa en Kaisiadorys, Lituania
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Kaisiadorys, Lituania
Área 64 m²
Número de plantas 1
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Casa en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
Área 284 m²
Número de plantas 3
VENTA DE CASA BLOCAADA EN FREdie. NAM SPACE, NORMAL INSTALLATION. Familia familiar. Es un cl…
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Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 2
Área 49 m²
Piso 4/5
Apartamento para 2 personas en uno de los microdistritos favoritos de Kaunas - Eigulai! -...…
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Casa en Kaunas, Lituania
Casa
Kaunas, Lituania
Área 133 m²
Número de plantas 2
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Apartamento 2 habitaciones en Karmelava II, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Karmelava II, Lituania
Habitaciones 2
Área 35 m²
Piso 1/5
SALES 2 CASTLE PERO EN KARMENA, VILNIUS G. - YAUKUS, LUZ, ECONÓMICA! ¿Buscas un apartamento …
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Casa en Islauzas, Lituania
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Islauzas, Lituania
Área 73 m²
Número de plantas 2
La casa se vende en Hut - un gran lugar para su futuro hogar! ✔️ Ubicación: Scrap, Kauno r.…
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Apartamento 1 habitación en Kaunas, Lituania
Apartamento 1 habitación
Kaunas, Lituania
Habitaciones 1
Área 18 m²
Piso 4/5
Estudio apartamento con instalación completa cerca de Kaunas College. - Apartamento tipo est…
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Apartamento 3 habitaciones en Kedainiai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Kedainiai, Lituania
Habitaciones 3
Área 72 m²
Piso 2/2
Amplio apartamento de 3 habitaciones en venta en el pueblo de Pažieislis, distrito de Kėdain…
$31,380
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Casa en Kruvandai, Lituania
Casa
Kruvandai, Lituania
Área 71 m²
Número de plantas 2
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Casa en Kaunas, Lituania
Casa
Kaunas, Lituania
Área 78 m²
Número de plantas 2
VENTA MODERNUS, COMPLETED CON UN CAUNE DE HAD TWO-PLANT, CARCLES G. ¿Buscando una vivienda m…
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Casa en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
Área 158 m²
Número de plantas 1
Una + + clase, amplia casa en la ciudad de Kaunas, nuevo bloque de casa! 5 habitaciones est…
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Apartamento 4 habitaciones en Birstonas, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Birstonas, Lituania
Habitaciones 4
Área 144 m²
Piso 4/4
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Apartamento 3 habitaciones en Neveronys, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Neveronys, Lituania
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Área 61 m²
Piso 3/4
El 3 caso fue con el caso, el mensaje y el liquido 10 A - en NUNCA Apartamento de 3 habitac…
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Casa en Kaunas, Lituania
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Área 208 m²
Número de plantas 2
RUSSIAN OIL, POULTRY COULSION, RAMUSSITY - Your COLOR MAY BE LOW! En la ciudad de Kaunas - e…
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Casa en Pypliai, Lituania
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Pypliai, Lituania
Área 80 m²
Número de plantas 1
PARKYDAM CONSTRUCTION OF A + NAMAS KAUNO R., PYP KI, JONINiai G., 2025 (INSTALLATION ~ 95%) …
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Área 79 m²
Número de plantas 2
VENTA DE CASA EN RAW, CAUNE ¿Buscas una casa en uno de los distritos más prestigiosos de Ka…
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Área 218 m²
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Enviando una casa viva con el ERDUS 15.45 Alambrando, el CANE. A la dos familia, viva. CASA …
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Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
Habitaciones 2
Área 50 m²
Piso 5/5
Apartamento de 2 habitaciones cerca Panemunė Shilo - Bajo Šaniai Apartamento de 2 habitacion…
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Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
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Área 40 m²
Piso 2/5
Apartamento de dos habitaciones en venta en Dainava distrito. Apartamento es muy adecuado pa…
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Área 92 m²
Número de plantas 1
El NaANO MIESTE, Viviendo HOUSEHOLD, SALES HOUSEHOLDS with GUARANTEE AND FARM BUILDINGs. El …
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Habitaciones 3
Área 86 m²
Piso 9/16
En el exclusivo proyecto inmobiliario Apartamento con muebles y electrodomésticos en venta E…
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Apartamento 1 habitación en Kaunas, Lituania
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Área 15 m²
Piso 4/5
VENTA DE 1 CAMBOARD M. Gimbuienės g., Kaunas! Totalmente equipado, vendido con todos los mue…
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