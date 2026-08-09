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Propiedades residenciales en venta en Provincia de Panevėžys, Lituania

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Panevėžys
21
Pasvalys
3
Birzai
5
Rokiskis
3
53 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Panevėžys, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Panevėžys, Lituania
Habitaciones 2
Área 54 m²
Piso 4/5
En el CENTRO PARTE DE LOS MIESTS, EL RAMBYNO G. Supuesta a ser trasladada al nombre de las d…
$96,532
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Casa en Panevėžys, Lituania
Casa
Panevėžys, Lituania
Área 79 m²
Número de plantas 2
79 metros cuadrados parte de la casa en Venslaviškio g. Panevėžys. Tierra perteneciente a pa…
$73,036
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Casa en Rokiskis, Lituania
Casa
Rokiskis, Lituania
Área 98 m²
Número de plantas 2
VENTA DE 4 CAMERA NAMAS G. ROLLING! 1967, construcción, ambiente tranquilo e infraestructur…
$52,670
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TekceTekce
Casa en Daukniskiai, Lituania
Casa
Daukniskiai, Lituania
Área 68 m²
Número de plantas 2
SODO NAM TO SOUTH SWITZERLAND with SKY 12.2 A - A LOCAL FOR Your POILSION! No tome una decis…
$41,437
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Apartamento 3 habitaciones en Panevėžys, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Panevėžys, Lituania
Habitaciones 3
Área 62 m²
Piso 3/3
EN LA SEGUNDA ORIA DE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL DEL ÁMBITO - LA VENTA EXCLUSIVA DE LIBERTAD EN …
$241,930
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Apartamento 1 habitación en Panevėžys, Lituania
Apartamento 1 habitación
Panevėžys, Lituania
Habitaciones 1
Área 37 m²
Piso 2/9
Apartamento de 1 habitación recientemente renovado en Nemuno str., Panevėžys. El apartamento…
$69,585
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Casa en Panevėžys, Lituania
Casa
Panevėžys, Lituania
Área 60 m²
Número de plantas 1
La casa de jardín cerca del río Levens se vende en Sod Resumen g., Gassonsk., distrito Panev…
$34,123
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Casa en Birzai, Lituania
Casa
Birzai, Lituania
Área 66 m²
Número de plantas 1
La casa se vende con parcelas terrestres en Biržai, Pasvalio g. Zona de la casa - 66,03 metr…
$52,169
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Apartamento 3 habitaciones en Panevėžys, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Panevėžys, Lituania
Habitaciones 3
Área 90 m²
Piso 1/1
La venta era pequeña, pero en la época del crecimiento con un bajo de 13 brazos, y en el con…
$75,355
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Apartamento 3 habitaciones en Panevėžys, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Panevėžys, Lituania
Habitaciones 3
Área 65 m²
Piso 4/5
VENTA DE LUZ Y FUNCIONALES RESPUESTA 3 CAPBASE PERO EN EL BASE G.! ¿Estás buscando una vivie…
$111,454
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Apartamento 2 habitaciones en Birzai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Birzai, Lituania
Habitaciones 2
Área 49 m²
Piso 5/5
Apartamento de 2 habitaciones en venta en Biržai. Amplio apartamento de 2 habitaciones en ve…
$54,527
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Casa en Vainoriai, Lituania
Casa
Vainoriai, Lituania
Área 83 m²
Número de plantas 1
VENTA DE SOFTWARE EN FEED RAJ., Siempre K. NAM CONSTRUCIDO DE FERTILIZES, EXPLORATORY COLUMN…
$29,367
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Casa en Butkiskiai, Lituania
Casa
Butkiskiai, Lituania
Área 84 m²
Número de plantas 1
¡La casa donde empieza tu nueva historia! Esquina tranquila en el distrito de Panevėžys - 84…
$102,070
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Casa en Kupiskis, Lituania
Casa
Kupiskis, Lituania
Área 65 m²
Número de plantas 1
La casa se vende con 4 ares de terreno parcela Ugniagesi Street, Kupiškis. Hay sauna, garaj…
$66,961
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Casa en Kupiskis, Lituania
Casa
Kupiskis, Lituania
Área 149 m²
Número de plantas 2
¡Vendido cuatro tablas! En 1974, construcción, entorno tranquilo e infraestructura perfecta…
$81,276
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Casa en Tervydziai, Lituania
Casa
Tervydziai, Lituania
Área 77 m²
Número de plantas 1
¡Sale sodio con own WATER TELLICAN y 5 HA LOW TERM RURAL! _ Gran, limpio, espacioso y liso p…
$60,697
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Casa en Vizgiunai, Lituania
Casa
Vizgiunai, Lituania
Área 84 m²
Número de plantas 1
ORGANIZACIÓN DE SENTA CON UN MAXIMUM LOGBOOK EN EL ÁREA RURAL, EL PRICIO VIZGIOR, EN LA RODA…
$46,372
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Casa en Staniunai, Lituania
Casa
Staniunai, Lituania
Área 397 m²
Número de plantas 2
SUBMITTED BUILDINGs with PRIVATE LOCATION OF LAND 16.95 A, SEAT RAJ. - DIVERSIFICACIÓN GRATI…
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Casa en Kaubariskis, Lituania
Casa
Kaubariskis, Lituania
Área 29 m²
Número de plantas 1
VENTA DE SODO NAM SB "ROAD", AGUONS AL, KM KM HAUBARIŠKAS, INDEX RAJ. 6,11 AÑOS (Llevando ha…
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Casa en Panevėžys, Lituania
Casa
Panevėžys, Lituania
Área 76 m²
Número de plantas 1
VENTA DE CASA EN EL SODGE DEL CENTRO DEL DEL DEL Árbol. NAMAS ONE-AGE, SALE PART - 75,67 KV.…
$77,094
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Apartamento 2 habitaciones en Panevėžys, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Panevėžys, Lituania
Habitaciones 2
Área 37 m²
Piso 3/3
Apartamento de 2 habitaciones con 7 metros cuadrados en venta en uno de los lugares más atra…
$148,614
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Casa en Naujamiestis, Lituania
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Naujamiestis, Lituania
Área 272 m²
Número de plantas 2
Envío de HAZARD V. KUDIKOS EN GATV, NUEVA, LA ÚLTIMA RAJ. NAMAS TWO FEEDINGSTUFFS, WHOLESALE…
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Apartamento 1 habitación en Panevėžys, Lituania
Apartamento 1 habitación
Panevėžys, Lituania
Habitaciones 1
Área 27 m²
Piso 7/9
VENTA DE 1 COLUMN PERO CON BACKGROUND G., 67, SEPTINTAME HOWEVER, INDEX MIESTE. ¡Ha sido un …
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Casa en Butkiskiai, Lituania
Casa
Butkiskiai, Lituania
Área 84 m²
Número de plantas 1
¡La casa donde empieza tu nueva historia! Esquina tranquila en el distrito de Panevėžys - 84…
$103,178
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Casa en Rokiskis, Lituania
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Rokiskis, Lituania
Área 243 m²
Número de plantas 2
Enviar UNIQUE NAMAS 5 CAUSES J. BASANAVIUS G. 15, ROXIC! En 1982, construcción, entorno tra…
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Apartamento 2 habitaciones en Panevėžys, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Panevėžys, Lituania
Habitaciones 2
Área 44 m²
Piso 5/5
Las dos tablas deberían compartir G. REGULACIONES DE PERSONA, CAÑA Y LUZ. REDES SIGNIFICANTE…
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Casa en Birzai, Lituania
Casa
Birzai, Lituania
Área 227 m²
Número de plantas 2
Enviando un NAMAS REIDO AGARO G., BUILDINGS. El hogar está en la RESIDENCIA DE CASAS DE RESI…
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Apartamento 3 habitaciones en Pasvalys, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Pasvalys, Lituania
Habitaciones 3
Área 64 m²
Piso 1/2
VENTA SPREADS Y USTEDES 3 CASTLE PERO, BEGINES G. 107, SAVINGS! ¿Busca vivienda cómoda, econ…
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Casa en Debikonys, Lituania
Casa
Debikonys, Lituania
Área 76 m²
Número de plantas 1
VENTA DE SOFTWARE AL DEBINARIO K. En la mañana. Debickonys - un pequeño pueblo cerca de Ram…
$44,415
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Casa en Pamarliskiai, Lituania
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Pamarliskiai, Lituania
Área 200 m²
Número de plantas 1
VENTA DE UN LIQUID CON PAMATS REGISTROS, PROYECTO NAMO, AUTHORISACIÓN DE CONSTRUCCIÓN! En un…
$76,805
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Tipos de propiedades en Provincia de Panevėžys

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Parámetros de las propiedades en Provincia de Panevėžys, Lituania

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