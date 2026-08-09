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Propiedades residenciales en venta en Marijampole, Lituania

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casas independientes
5
6 propiedades total found
Casa en Marijampole, Lituania
Casa
Marijampole, Lituania
Área 48 m²
Número de plantas 1
BUILDING IN LITHUANIA - MARITIME SAV., LOCAL SB SPACE, BUILDING SPACE, BUILDING IN A BETTER …
$69,442
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Apartamento 5 habitaciones en Marijampole, Lituania
Apartamento 5 habitaciones
Marijampole, Lituania
Habitaciones 5
Área 116 m²
Piso 2/2
Vendido 5 CAMBAREE, 116,42 KV. M. pero con MANDARDA en la calle! En 2017 se cambió el nuevo …
$76,661
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Casa en Marijampole, Lituania
Casa
Marijampole, Lituania
Área 364 m²
Número de plantas 3
La exclusiva casa grande se vende en el centro de Marijampolė. Un gran lugar tranquilo para …
$164,621
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LDV InvestLDV Invest
Casa en Marijampole, Lituania
Casa
Marijampole, Lituania
Área 143 m²
Número de plantas 2
Una hermosa casa de dos plantas en venta en un lugar perfecto cerca del estanque. Address of…
$86,948
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Casa en Marijampole, Lituania
Casa
Marijampole, Lituania
Área 174 m²
Número de plantas 1
Una acogedora casa a la venta lejos del bullicio de la ciudad. Homestead limita el estanque,…
$78,502
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Casa en Marijampole, Lituania
Casa
Marijampole, Lituania
Área 334 m²
Número de plantas 2
En la parte central de la ciudad, en un prestigioso bloque residencial, se venden dos planta…
$273,280
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