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Propiedades residenciales en venta en Vilnius city municipality, Lituania

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Vilna
435
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Apartamento 3 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 3
Área 74 m²
Piso 1/3
Área de precaución Valacama - la mañana cuando despiertes junto con la chupadora de aves y l…
$389,212
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Apartamento 1 habitación en Vilna, Lituania
Apartamento 1 habitación
Vilna, Lituania
Habitaciones 1
Área 40 m²
Piso 1/5
¡Vendido el CASTLE LEAD 1 en FABIJONICS! _ PRINCIPIOS: - Cómoda primera planta; - Inodoro y …
$139,763
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Casa en Vilna, Lituania
Casa
Vilna, Lituania
Área 152 m²
Número de plantas 1
VENTA DE MODERNUS ONE-HAUTE HOUSEHOLD EN KVARTALE VILNIUM, FABRIKO G. Para aquellos que busc…
$457,972
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Casa en Vilna, Lituania
Casa
Vilna, Lituania
Área 155 m²
Número de plantas 2
PARKYDAM A + ENERGÍA CLASES Y INSTALLACIONES QUALIDAD CON LA DESIGNACIÓN EXCLUSIVA DE LAS EX…
$348,551
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Área 40 m²
Piso 2/3
SOLID INSTALLATION Clase A + + 2 CABLES have beenEN A LOAD CONSTRUCTION PROJECT - MASTER G. …
$216,229
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Apartamento 5 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 5 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 5
Área 118 m²
Piso 4/4
Prestine Un amplio apartamento de 117,91 metros cuadrados (3477 Eur / sq.m.) con calefacción…
$473,381
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Casa en Vilna, Lituania
Casa
Vilna, Lituania
Área 144 m²
Número de plantas 1
VENTA DE NUEVAS CONSTRUCCIÓN A + CASOS SUBLOCAADOS CON PARTES APDAILA, VILNIUS MIESTE, PROYE…
$318,102
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Área 44 m²
Piso 5/5
Con 34 metros cuadrados, 2 CASTALISED EN MARKUČIŲ, PAT VILNELE. ¿Buscando un hogar donde el …
$139,063
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Apartamento 1 habitación en Vilna, Lituania
Apartamento 1 habitación
Vilna, Lituania
Habitaciones 1
Área 35 m²
Piso 1/5
Enviar espacio 1 CASTLE BUT EN FABIJONICS PRINCIPIOS: * TODO PARA VIVAR, TIEK INVESTMENT; *…
$128,571
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Área 55 m²
Piso 9/12
Enviar sus dos tablas han sido enviadas con la coordinación común en las baluas. PRINCIPIOS…
$114,053
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Apartamento 3 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 3
Área 82 m²
Piso 1/3
Apartamento de dos plantas con patio privado. Cómodo lugar en Pašilaičiai microdistritos pue…
$339,855
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Apartamento 3 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 3
Área 67 m²
Piso 2/5
Muy buen diseño, limpio, cálido apartamento de 3- con sótano, Nuevo Vilnius, Parko str. PRI…
$190,711
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Área 27 m²
Piso 1/4
VENTAS EN NUEVO PROYECTO MOODS, ATENCIÓN PRINCIPIOS: Una clase de energía +; De una capacid…
$113,593
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Apartamento 3 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 3
Área 63 m²
Piso 4/5
VENTA DE UNA APDAILA PARTIAL EN UN PROYECTO DE CALIDAD NUEVA Y EXCLUSIVA EN EL SEA! ¡Pero v…
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Casa en Vilna, Lituania
Casa
Vilna, Lituania
Área 139 m²
Número de plantas 2
SALES PARA TEJE DIFERENTES, FITADOS, CASOS INDIVIDALES EN LA ESFERA ¿Buscas un hogar donde …
$369,818
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Apartamento 1 habitación en Vilna, Lituania
Apartamento 1 habitación
Vilna, Lituania
Habitaciones 1
Área 33 m²
Piso 9/9
OPEN DOMESTIC DAY, durante el cual usted puede visitar el apartamento, verlo, evaluarlo y di…
$123,974
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Casa en Vilna, Lituania
Casa
Vilna, Lituania
Área 97 m²
Número de plantas 2
¡Nuevo hogar colonial! Venta moderna A + + clase casa sublocada en una zona tranquila de Baj…
$319,618
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Apartamento 3 habitaciones en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
Habitaciones 3
Área 70 m²
Piso 5/9
SAID EN HOURS CON AUTOMOBILE PLACE OF SALE AND THE ERDUS BALKON ............................…
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Área 34 m²
Piso 3/4
El PROYECTO DE RESULTACIÓN LOMA ha sido enviado al COMPLETO - VILNIUS HEAD! Viviendo en el m…
$255,782
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 3/3
En venta es un acogedor y bien equipado apartamento de 2 habitaciones con balcón en una casa…
$213,995
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Casa en Vilna, Lituania
Casa
Vilna, Lituania
Área 144 m²
Número de plantas 1
VENTA DE NUEVAS CONSTRUCCIÓN A + CASOS SUBLOCAADOS CON PARTES APDAILA, VILNIUS MIESTE, PROYE…
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
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Área 50 m²
Piso 4/4
Apartamento de 2 habitaciones en venta en Skirmums, Karaviý g. Te invito a contactar con ust…
$159,429
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Apartamento 2 habitaciones en Vilna, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Vilna, Lituania
Habitaciones 2
Área 35 m²
Piso 1/9
VENTA DE NUEVAS Y MODERABLES SUREMONATED, DAR INDEPENDENT, BUILDING ON THE SECOND CIRCUMSTAN…
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Apartamento 4 habitaciones en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
Habitaciones 4
Área 146 m²
Piso 9/9
La exclusión del cuerpo se mantuvo con los 77 KV. ------------------------------------------…
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Casa en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
Área 125 m²
Número de plantas 2
SENT SPACE AND NORMAL 125 KnowLEDGE. ¿Buscando un hogar donde se armonice la paz de la natu…
$553,130
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Área 117 m²
Número de plantas 1
Moderna, nueva casa en Vaidotai, ciudad Vilnius! Una casa elegante y funcional de 4 habitac…
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Área 76 m²
Número de plantas 1
VENTA INSTALLATED HOUSEHOLD with AUDIBLE AND FIRST NETOLNIUS CITY. PRECIOS ESPECIALES PARA L…
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Área 108 m²
Número de plantas 2
Un pueblo de nueva construcción Una casa doble de 108 metros cuadrados se vende en el castil…
$237,657
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Apartamento 3 habitaciones en Vilna, Lituania
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Habitaciones 3
Área 55 m²
Piso 1/4
VENTA DE YACK Y LUZ EN EL PROYECTO "WINE" EN CILAITUS Te invitamos a que estés en el Día Ab…
$287,872
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Apartamento 2 habitaciones en Salos, Lituania
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Salos, Lituania
Habitaciones 2
Área 52 m²
Piso 4/6
¡Vendido en dos esposas en los GRIGICTS, VILNIUS MIESTE! ¡El apartamento es gratuito y listo…
$175,039
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