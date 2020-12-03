  1. Realting.com
Barrio residencial Liepu aleja

Lindiniskes, Lituania
de
$434,740
VAT
de
$2,673/m²
;
14
ID: 32838
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 7/11/25

Localización

  • País
    Lituania
  • Región / estado
    Provincia de Vilna
  • Barrio
    Vilniaus rajono savivaldybe
  • Pueblo
    Lindiniskes

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    1
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Casa
Área, m² 159.4
Precio por m², USD 3,241 – 3,246
Precio del apartamento, USD 516,513 – 517,318

Localización en el mapa

Lindiniskes, Lituania
Educación
Ocio

Pregunte lo que quiera
