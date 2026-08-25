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Propiedades residenciales en venta en Distrito Municipio de Kaunas, Lituania

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Kulautuva
3
Vilkija
3
75 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Noreikiskes, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Noreikiskes, Lituania
Habitaciones 4
Área 71 m²
Piso 5/5
Amplio apartamento de 3 habitaciones con terraza y balcón. -- El apartamento es luminoso y f…
$208 968
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Casa en Slienava, Lituania
Casa
Slienava, Lituania
Área 41 m²
Número de plantas 1
Vendido tu sodio en el negocio. Una casa de madera de nueva construcción es ideal para un ve…
$58 371
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Casa en Draseikiai, Lituania
Casa
Draseikiai, Lituania
Área 105 m²
Número de plantas 2
MODERNUS A + + CLASE HOUSEHOLD ON THE MARKETS - INTRAVET HOUSEHOLD UNDER THEIR WEEKs! Venta…
$303 529
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It Is RealtyIt Is Realty
Casa en Vaisvydava, Lituania
Casa
Vaisvydava, Lituania
Área 202 m²
Número de plantas 1
Se vende una casa de 202,38 metros cuadrados con una parcela del siglo 11,53 Vaišvėka, distr…
$445 955
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Casa en Giraite, Lituania
Casa
Giraite, Lituania
Área 65 m²
Número de plantas 2
La casa de Magnolian es un buen lugar para vivir aquí... = = = = = = = = = = "MAGNOLIJOS NAM…
$180 950
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Casa en Giraite, Lituania
Casa
Giraite, Lituania
Área 75 m²
Número de plantas 2
La casa de Magnolian es un buen lugar para vivir aquí... = = = = = = = = = = "MAGNOLIJOS NAM…
$197 294
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Valerava, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Valerava, Lituania
Habitaciones 3
Área 56 m²
Piso 1/2
Los 3 CAPSULES SENTAN CON LOS 11,17 AÑOS DE LO QUE HOLDINGS K., KAUNO R. Apartamento de 3 h…
$40 860
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Casa en Pamaisupys, Lituania
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Pamaisupys, Lituania
Área 233 m²
Número de plantas 2
A 9 minutos del casco antiguo de Kaunas y ya está aquí - en Paugaipėpys, en su nueva casa - …
$560 362
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Casa en Dubravai, Lituania
Casa
Dubravai, Lituania
Área 86 m²
Número de plantas 1
Acogedora casa con sauna en zona cerrada - Dubrav, distrito de Kaunas ¿Buscas un lugar para…
$54 869
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Casa en Guogai, Lituania
Casa
Guogai, Lituania
Área 83 m²
Número de plantas 1
SODO SOUND CITIZENS, FOOD PRAIM - NETOLE FOOT, NETOLI MILK MAR Para aquellos que buscan un …
$58 254
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Casa en Pypliai, Lituania
Casa
Pypliai, Lituania
Área 80 m²
Número de plantas 1
PARKYDAM CONSTRUCTION OF A + NAMAS KAUNO R., PYP KI, JONINiai G., 2025 (INSTALLATION ~ 95%) …
$262 670
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Casa en Ginenai, Lituania
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Ginenai, Lituania
Área 66 m²
Número de plantas 2
Tres casas de jardín se venden en el pueblo de Ginėnai, distrito de Kaunas. ■ CUADRO GENERA…
$58 371
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Apartamento 3 habitaciones en Kulautuva, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Kulautuva, Lituania
Habitaciones 3
Área 63 m²
Piso 1/2
Apartamento en venta en Cultura, Akacijos al. 30 - paz en torno a la naturaleza ¡El precio …
$77 050
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Casa en Smiltynai I, Lituania
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Smiltynai I, Lituania
Área 97 m²
Número de plantas 1
¡El primer usuario puede guardar el color de la familia! Enviar ESPACIO A + + CLASE COLOCATE…
$229 982
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Casa en Jadagoniai, Lituania
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Jadagoniai, Lituania
Área 64 m²
Número de plantas 2
¿Buscas un lugar donde puedas crear tu propio oasis de vacaciones o una pequeña casa acogedo…
$58 254
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Casa en Zemaitkiemis, Lituania
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Zemaitkiemis, Lituania
Área 120 m²
Número de plantas 2
¡Viva YELLOW en los surcos NAMO, con sangre y ley THERAY, Y AUDIBLE! PRINCIPIOS: • La casa e…
$420 270
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Apartamento 2 habitaciones en Uzliedziai, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Uzliedziai, Lituania
Habitaciones 2
Área 43 m²
Piso 2/2
FORMER-124; PRACTICAL SELECTION FOR SELECTING THE SITE En uno de los asentamientos más popu…
$145 928
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Casa en Vilkija, Lituania
Casa
Vilkija, Lituania
Área 179 m²
Número de plantas 1
VENTA DE CASA EN VILKIA - ESPACIO SLAUGHTER with FARM BUILDINGs Una casa residencial con un…
$128 416
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Apartamento 3 habitaciones en Neveronys, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Neveronys, Lituania
Habitaciones 3
Área 39 m²
Piso 1/1
PARKYDAM 3 habitaciones apartamento con 3.97 ARAS LOW En el distrito de Kaunas - SMILTIN I I…
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Casa en Uzliedziai, Lituania
Casa
Uzliedziai, Lituania
Área 142 m²
Número de plantas 2
Se vende 142.18 m 2 casa con 5.12 m 2 terreno y un garaje de 17 m 2, equipado con terraza y …
$431 946
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Apartamento 3 habitaciones en Uzliedziai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Uzliedziai, Lituania
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Área 64 m²
Piso 1/2
SUBMITTED PROCEDURES FOR THE ROAD CARBON OF 3 CARBAERS, with THERAY, HONEY AND PLACE OF PURP…
$203 131
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Casa en Pypliai, Lituania
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Pypliai, Lituania
Área 119 m²
Número de plantas 1
Sentada por una mansión alta, cachorros, CITIZAROSIS G., MILON AREA. TERMINACIÓN INTERNAL DE…
$336 101
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Casa en Narsieciai, Lituania
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Narsieciai, Lituania
Área 389 m²
Número de plantas 2
SALES SPACE 388,81 KV. 388,81 metros cuadrados de espacio habitable, 16 patio privado, un gr…
$402 760
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Casa en Kulautuva, Lituania
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Kulautuva, Lituania
Área 45 m²
Número de plantas 1
VENTA PARTE DE LOS PUNTOS CASOS EN EL CULTURO!!!! PRINCIPIOS: • Casa bordeada con bosque de…
$68 878
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Apartamento 3 habitaciones en Domeikava, Lituania
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Domeikava, Lituania
Habitaciones 3
Área 74 m²
Piso 1/3
VENTA A LAS COMPLAINTAS CONTENIDAS EN EL DOMESTICO DE LOS 3 CAPSULOS CON SU OCUPACIÓN, THERA…
$245 147
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Casa en Uzliedziai, Lituania
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Uzliedziai, Lituania
Área 94 m²
Número de plantas 1
Vendido Yokes y YELLOW UN HAUTE EN TASKS! ¿Buscas una casa nueva en un lugar tranquilo cerca…
$360 733
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Apartamento 1 habitación en Girionys, Lituania
Apartamento 1 habitación
Girionys, Lituania
Habitaciones 1
Área 18 m²
Piso 2/3
Un lugar de letreros y de naturaleza. Esta luz y tus caras deberían estar vivas sin Rusia, n…
$70 044
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Casa en Radikiai, Lituania
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Radikiai, Lituania
Área 100 m²
Número de plantas 1
VENTA DE UNA CONSTRUCCIÓN SINGLE GROWTH DE 2026 AÑOS, A + + CLASE NAM, MILK AREA, RADICES. =…
$291 855
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Casa en Noreikiskes, Lituania
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Noreikiskes, Lituania
Área 97 m²
Número de plantas 2
NEW A + + + CLASS COSTS IN NETWORKS, STRAND G. ¡La reserva ya está empezando! Para aquello…
$326 878
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Tipos de propiedades en Distrito Municipio de Kaunas

apartamentos
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