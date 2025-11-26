Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas del mar en Venta en Tukuma novads, Letonia

1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Klapkalnciems, Letonia
Casa 4 habitaciones
Klapkalnciems, Letonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 419 m²
Piso 2/2
Una espaciosa y confortable casa de dos pisos con está en venta en el pueblo costero de Klap…
$274,942
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
