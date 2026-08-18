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Casas en Venta en Tukuma novads, Letonia

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Lapmezciema pagasts
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Casa Borrar
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8 propiedades total found
Casa 7 habitaciones en Ragaciems, Letonia
Casa 7 habitaciones
Ragaciems, Letonia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
Venta acogedora casa familiar junto al mar en Ragaciems.Superficie de la vivienda: 330 m2. S…
$315,927
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Agencia
Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 10 habitaciones en Tumes pagasts, Letonia
Casa 10 habitaciones
Tumes pagasts, Letonia
Habitaciones 10
Área 562 m²
Piso 2/1
La casa solariega elegantemente renovada, situada en una ubicación pintoresca entre el casti…
$496,351
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Casa 8 habitaciones en Semes pagasts, Letonia
Casa 8 habitaciones
Semes pagasts, Letonia
Habitaciones 8
Área 700 m²
Piso 1/2
Nuevo edificio, territorio cerrado, loggia, batallón, piscina, sauna, habitaciones aisladas,…
$1,47M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa 5 habitaciones en Ragaciems, Letonia
Casa 5 habitaciones
Ragaciems, Letonia
Habitaciones 5
Área 300 m²
Número de plantas 3
Bienes inmuebles fijas y únicos con vista y puerta al mar, Jurmala, Asari, al lado del mar d…
$829,986
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Casa 6 habitaciones en Kesterciems, Letonia
Casa 6 habitaciones
Kesterciems, Letonia
Habitaciones 6
Área 223 m²
Número de plantas 3
$753,111
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa en Berzciems, Letonia
Casa
Berzciems, Letonia
Área 950 m²
Piso 1/1
Venta propiedad ubicada en Berzciems. Casa y casa extras - casa de huéspedes, todas las comu…
$576,318
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TekceTekce
Casa 6 habitaciones en Bigaunciems, Letonia
Casa 6 habitaciones
Bigaunciems, Letonia
Habitaciones 6
Área 232 m²
Número de plantas 3
Para la venta totalmente amuebló la casa de tres pisos - m de 232 metros cuadrado. Vecinas h…
$409,740
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Casa en Lapmezciems, Letonia
Casa
Lapmezciems, Letonia
Área 700 m²
Número de plantas 3
"Nordes" / "Lauri", Ragaciems, Municipio de Engure, Letonia La propiedad se encuentra direct…
$739,782
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Parámetros de las propiedades en Tukuma novads, Letonia

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