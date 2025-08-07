Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Letonia
  3. Engures pagasts
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Engures pagasts, Letonia

Casa Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Klapkalnciems, Letonia
Casa 4 habitaciones
Klapkalnciems, Letonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 419 m²
Piso 2/2
Una espaciosa y confortable casa de dos pisos con está en venta en el pueblo costero de Klap…
$294,837
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Casa 7 habitaciones en Apsuciems, Letonia
Casa 7 habitaciones
Apsuciems, Letonia
Habitaciones 7
Área 252 m²
Número de plantas 3
$316,525
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa en Berzciems, Letonia
Casa
Berzciems, Letonia
Área 950 m²
Piso 1/1
Venta propiedad ubicada en Berzciems. Casa y casa extras - casa de huéspedes, todas las comu…
$576,318
Dejar una solicitud
TekceTekce
Casa 6 habitaciones en Kesterciems, Letonia
Casa 6 habitaciones
Kesterciems, Letonia
Habitaciones 6
Área 223 m²
Número de plantas 3
$753,111
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Engures pagasts, Letonia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir