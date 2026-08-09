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Propiedades residenciales en venta en Saulkrastu novads, Letonia

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Saulkrasti
6
Saulkrastu pagasts
4
11 propiedades total found
Casa 6 habitaciones en Peterupe, Letonia
Casa 6 habitaciones
Peterupe, Letonia
Habitaciones 6
Área 138 m²
Piso 1/3
$170,282
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Casa 5 habitaciones en Saulkrasti, Letonia
Casa 5 habitaciones
Saulkrasti, Letonia
Habitaciones 5
Área 307 m²
Número de plantas 3
$228,310
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Apartamento 2 habitaciones en Murjani, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Murjani, Letonia
Habitaciones 2
Área 49 m²
Piso 2/3
Un acogedor y económico apartamento de 2 dormitorios en un edificio renovado cerca de la Esc…
$64,117
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LDV InvestLDV Invest
Casa 5 habitaciones en Saulkrastu pagasts, Letonia
Casa 5 habitaciones
Saulkrastu pagasts, Letonia
Habitaciones 5
Área 192 m²
Número de plantas 2
$384,016
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Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa 6 habitaciones en Kisupe 2, Letonia
Casa 6 habitaciones
Kisupe 2, Letonia
Habitaciones 6
Área 323 m²
Número de plantas 2
Cerca de la zona de dunas en Kaugurciems vendemos una casa moderna y espaciosa de 323 metros…
Precio en demanda
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Casa 6 habitaciones en Saulkrasti, Letonia
Casa 6 habitaciones
Saulkrasti, Letonia
Habitaciones 6
Área 450 m²
Número de plantas 3
La acogedora casa (vendida se da en el ex punto) Al principio Saulkrasti junto a la famosa p…
$393,981
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Casa 8 habitaciones en Saulkrasti, Letonia
Casa 8 habitaciones
Saulkrasti, Letonia
Habitaciones 8
Área 446 m²
Número de plantas 2
Residencia de la aldea: la arquitectura de esta residencia crea el Etalón de edificios en Le…
$735,431
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Casa 5 habitaciones en Saulkrasti, Letonia
Casa 5 habitaciones
Saulkrasti, Letonia
Habitaciones 5
Área 296 m²
Número de plantas 2
El nuevo edificio en silencio, el bosque ( en la frontera de Saulkrasty y el distrito de Lim…
$198,566
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Casa 4 habitaciones en Saulkrastu pagasts, Letonia
Casa 4 habitaciones
Saulkrastu pagasts, Letonia
Habitaciones 4
Área 280 m²
Número de plantas 2
Venta de una nueva casa - 280 kv. metro. , en la parte central de Bulduri. En la planta baja…
$893,023
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Casa 4 habitaciones en Saulkrasti, Letonia
Casa 4 habitaciones
Saulkrasti, Letonia
Habitaciones 4
Área 100 m²
Piso 1/2
Vendo el apartamento (100 m2) en la casa privada de Saulkrasti con la tierra en la habitació…
$110,315
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Apartamento 3 habitaciones en Saulkrasti, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Saulkrasti, Letonia
Habitaciones 3
Área 88 m²
Piso 3/6
$344,602
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