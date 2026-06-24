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Apartamentos del mar en venta en Riga, Letonia

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áticos
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Apartamento 3 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 125 m²
Piso 5/5
Estamos vendiendo un apartamento de 2 dormitorios en el exclusivo barrio de Riga Waterfront,…
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Parámetros de las propiedades en Riga, Letonia

con Garaje
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