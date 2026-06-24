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Apartamentos cerca del club de golf en venta en Riga, Letonia

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Apartamento 4 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 119 m²
Piso 6/7
Estamos vendiendo un apartamento de 3 dormitorios en el exclusivo barrio de Riga Waterfront,…
$717,348
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Apartamento 4 habitaciones en Riga, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Riga, Letonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 130 m²
Piso 5/5
Estamos vendiendo un apartamento de 3 dormitorios en el exclusivo barrio de Riga Waterfront,…
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Parámetros de las propiedades en Riga, Letonia

con Garaje
con Terraza
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