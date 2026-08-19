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Locales comerciales en venta en Ogres novads, Letonia

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4 propiedades total found
Propiedad comercial 1 350 m² en Lielvarde, Letonia
Propiedad comercial 1 350 m²
Lielvarde, Letonia
Área 1 350 m²
Piso 3
Extras de casa y casa - ascensor de carga. Territorio - territorio cerrado, entrada con tran…
$112,117
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Producción 4 652 m² en Krapes pagasts, Letonia
Producción 4 652 m²
Krapes pagasts, Letonia
Habitaciones 15
Área 4 652 m²
Número de plantas 3
$542,515
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Propiedad comercial 72 m² en Ogre, Letonia
Propiedad comercial 72 m²
Ogre, Letonia
Área 72 m²
Piso 1
Territorio - plaza de aparcamiento, aparcamiento gratuito, buena infraestructura, entrada de…
$116,788
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Propiedad comercial 10 064 m² en Ogre, Letonia
Propiedad comercial 10 064 m²
Ogre, Letonia
Área 10 064 m²
$567,695
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