Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Letonia
  3. Ogres novads
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Ogres novads, Letonia

;
Ogre
4
Ogresgala pagasts
3
Apartamento Borrar
Eliminar
10 propiedades total found
Apartamento 6 habitaciones en Ogre, Letonia
Apartamento 6 habitaciones
Ogre, Letonia
Habitaciones 6
Área 190 m²
Un hermoso y amplio apartamento con un aura histórico en una lujosa casa de preguerra Art No…
$508,537
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 4 habitaciones en Ikskile, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Ikskile, Letonia
Habitaciones 4
Área 123 m²
Piso 7/7
En la calle Ganu 6 ( al lado de la calle Strelnieku ) en el 7. Piso de un edificio de fachad…
$210,123
Dejar una solicitud
Apartamento en Ogresgala pagasts, Letonia
Apartamento
Ogresgala pagasts, Letonia
objeto de inversión en el casco antiguo
$1,21M
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 3 habitaciones en Ogre, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Ogre, Letonia
Habitaciones 3
Área 95 m²
Piso 3/3
La nueva «Elegía» compleja residencial consiste en tres casas separadas, que se combinan en …
$477,680
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Ogre, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Ogre, Letonia
Habitaciones 3
Área 98 m²
Piso 2/3
La nueva «Elegía» compleja residencial consiste en tres casas separadas, que se combinan en …
$357,209
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Ogresgala pagasts, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Ogresgala pagasts, Letonia
Habitaciones 2
Área 89 m²
Piso 1/3
la casa club de élite en Jurmala, Egļu iela 6 – “OSOБНЯК” las áreas de los apartamentos de 5…
$299,425
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Apartamento 4 habitaciones en Lielvarde, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Lielvarde, Letonia
Habitaciones 4
Área 136 m²
Piso 2/3
$420,246
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Ikskile, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Ikskile, Letonia
Habitaciones 3
Área 113 m²
Piso 4/6
Moderno apartamento con balcón en el centro de Riga - en la calle Skolas 20a, en la casa des…
$367,715
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Ogre, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Ogre, Letonia
Habitaciones 4
Área 110 m²
Piso 2/3
La nueva «Elegía» compleja residencial consiste en tres casas separadas, que se combinan en …
$507,584
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Ogresgala pagasts, Letonia
Apartamento 1 habitación
Ogresgala pagasts, Letonia
Habitaciones 1
Área 26 m²
Piso 2/2
$54,632
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Ogres novads, Letonia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir