Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Letonia
  3. Kekavas novads
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Kekavas novads, Letonia

;
Kekavas pagasts
12
Casa Borrar
Eliminar
18 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Dzerumi, Letonia
Casa 3 habitaciones
Dzerumi, Letonia
Habitaciones 3
Área 127 m²
Número de plantas 2
$178,737
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa 6 habitaciones en Dzintari, Letonia
Casa 6 habitaciones
Dzintari, Letonia
Habitaciones 6
Área 243 m²
Número de plantas 2
$358,835
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa 6 habitaciones en Kekavas pagasts, Letonia
Casa 6 habitaciones
Kekavas pagasts, Letonia
Habitaciones 6
Área 178 m²
Número de plantas 2
$217,328
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa 7 habitaciones en Baldone, Letonia
Casa 7 habitaciones
Baldone, Letonia
Habitaciones 7
Área 262 m²
Número de plantas 2
$294,911
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa 1 habitación en Baldone, Letonia
Casa 1 habitación
Baldone, Letonia
Habitaciones 1
Área 426 m²
Piso 1/1
$110,342
Dejar una solicitud
Casa 8 habitaciones en Lapenieki, Letonia
Casa 8 habitaciones
Lapenieki, Letonia
Habitaciones 8
Área 425 m²
Número de plantas 2
$410,529
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa de campo en Baldones pagasts, Letonia
Casa de campo
Baldones pagasts, Letonia
Ofrecemos una propiedad única cerca de Baldone, que combina privacidad, proximidad a la natu…
$400,341
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Casa 6 habitaciones en Kekavas pagasts, Letonia
Casa 6 habitaciones
Kekavas pagasts, Letonia
Habitaciones 6
Área 818 m²
Número de plantas 3
calefacción independiente, suministro de agua de la ciudad, alcantarillado urbano, zona bien…
$1,40M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIP Real
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa 4 habitaciones en Kekava, Letonia
Casa 4 habitaciones
Kekava, Letonia
Habitaciones 4
Área 630 m²
Piso 1/2
Ofrecido para la venta en Kekava región 30 minutos del centro de Riga.En una amplia parcela …
$1,94M
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Kekavas pagasts, Letonia
Casa 5 habitaciones
Kekavas pagasts, Letonia
Habitaciones 5
Área 280 m²
Piso 2/2
Una casa estética clásica con un hermoso patio espacioso en un alquiler a largo plazo en Kat…
$502,190
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Kekavas pagasts, Letonia
Casa 5 habitaciones
Kekavas pagasts, Letonia
Habitaciones 5
Área 215 m²
Piso 1/2
$384,324
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa en Plakanciems, Letonia
Casa
Plakanciems, Letonia
Área 500 m²
Piso 4/4
La casa está situada en Kekava volost, a solo 15 minutos en coche de Riga. Un lugar tranquil…
$587,027
Dejar una solicitud
Casa 8 habitaciones en Dzerumi, Letonia
Casa 8 habitaciones
Dzerumi, Letonia
Habitaciones 8
Área 250 m²
Número de plantas 2
$198,432
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa 8 habitaciones en Kekavas pagasts, Letonia
Casa 8 habitaciones
Kekavas pagasts, Letonia
Habitaciones 8
Área 319 m²
Piso 1/3
$372,379
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa 4 habitaciones en Dzerumi, Letonia
Casa 4 habitaciones
Dzerumi, Letonia
Habitaciones 4
Área 117 m²
Piso 1/2
$138,515
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa 6 habitaciones en Balozi, Letonia
Casa 6 habitaciones
Balozi, Letonia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Número de plantas 2
Energy efficient 2-storey family home with a convenient layout and large plot of land. En…
$289,381
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Riga Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Latviešu, Italiano
Casa 12 habitaciones en Kekavas pagasts, Letonia
Casa 12 habitaciones
Kekavas pagasts, Letonia
Habitaciones 12
Área 1 123 m²
Número de plantas 2
Una de las casas más hermosas, exclusivas y caras en Jurmala ahora está en venta. La casa …
$6,30M
Dejar una solicitud
Casa 10 habitaciones en Kekavas pagasts, Letonia
Casa 10 habitaciones
Kekavas pagasts, Letonia
Habitaciones 10
Área 612 m²
Número de plantas 3
$515,540
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu

Parámetros de las propiedades en Kekavas novads, Letonia

con Jardín
con Terraza
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir