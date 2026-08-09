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Áticos en Venta Véneto, Italia

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4 propiedades total found
Ático Ático en Lido di Jesolo, Italia
Ático Ático
Lido di Jesolo, Italia
Área 168 m²
Piso 8
Situado en privilegiadas plantas 8 y 9a, este excepcional ático combina la arquitectura ital…
$2,27M
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Ático Ático 5 habitaciones en Bussolengo, Italia
Ático Ático 5 habitaciones
Bussolengo, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 245 m²
Only 15 minutes by car from Lake Garda and from the city of Verona, this elegant and spaciou…
$580,276
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Ático Ático 4 habitaciones en Malcesine, Italia
Ático Ático 4 habitaciones
Malcesine, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
We offer for sale an elegant penthouse on the second and last floor of a building with only …
$886,837
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Ático Ático 5 habitaciones en Bardolino, Italia
Ático Ático 5 habitaciones
Bardolino, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 526 m²
This upcoming 140 sqm lake view penthouse in Bardolino is the ultimate expression of luxury …
$2,52M
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