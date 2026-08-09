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Propiedades residenciales en venta en Véneto, Italia

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Venecia
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Peschiera del Garda
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Asolo
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113 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Caorle, Italia
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Villa 5 habitaciones
Caorle, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
En las inmediaciones de Caorle, en la zona de Bryan, ofrecemos una villa unifamiliar rodeada…
$523,717
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Аталанта
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Villa 4 habitaciones en Castelnuovo del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Castelnuovo del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 250 m²
GH-230519-1. Villas modernas cerca de la ciudad de Garda.Villas modernas en las colinas cerc…
$1,29M
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Villa 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Villa 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 110 m²
GH-SV00079. Hermosa casa adosada con terraza y piscinaEn la zona de San Benedetto di Lugana,…
$398,548
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TekceTekce
Villa 5 habitaciones en Torri del Benaco, Italia
Villa 5 habitaciones
Torri del Benaco, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 300 m²
ABI-1002G. Villa con vistas panorámicas al lago GardaEn una colina montañosa, en un lugar tr…
$1,76M
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Apartamento 3 habitaciones en Torri del Benaco, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Torri del Benaco, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 105 m²
GA-V001452. Exclusivo apartamento con hermosas vistas al lago en la lluvia de Torri del Bena…
$703,320
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Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 145 m²
GA-V001444. Villa moderna y elegante en Pesquiera del GardaEn un elegante complejo residenci…
$609,544
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Apartamento 4 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 4 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 100 m²
GA-V001372. Apartamento de tres dormitorios en un complejo con piscina en Pesquiera del Gard…
$287,189
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Villa 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Villa 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 136 m²
GH-SV00044. Идящный таунхаус с большой террасой на крышеВ нескольких минутах езды от центра …
$468,880
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Villa 5 habitaciones en Torri del Benaco, Italia
Villa 5 habitaciones
Torri del Benaco, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 260 m²
GH-ZV00018. Вилла с видом на озеро под реконструкцию.В панорамном жилом районе, мы предлагае…
$1,02M
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Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 110 m²
GH-SV00002_BdS5. Nuevo apartamento con su propio jardín.En una residencia de nueva construcc…
$527,490
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Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 100 m²
GA-V001373. Apartamento de tres dormitorios en un complejo con piscina en Pesquiera del Gard…
$281,328
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Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 99 m²
GA-V001414. Nuevo apartamento de tres dormitorios con terraza y solarium en Pesquiera del Ga…
$380,965
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Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 130 m²
GA-V001289. Exclusivo apartamento en Peschiera del GardaSituado en la nueva zona del pueblo …
$527,490
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Apartamento 3 habitaciones en Magugnano, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Magugnano, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 90 m²
GH-SB304-2. Pana de la República de China, ванной комнаты с окном, трех балконов. Brandy de…
$468,880
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Villa 6 habitaciones en Arqua Petrarca, Italia
Villa 6 habitaciones
Arqua Petrarca, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 330 m²
OC-100517. Vialla de la región de la región. VernецияВилла недалеко от Венеции, можно сказат…
$1,52M
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Apartamento 3 habitaciones en Bardolino, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Bardolino, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 80 m²
GH-ZV00024. Apartamento de tres dormitorios a tiro de piedra del lago.En un patio antiguo re…
$445,436
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Villa 24 habitaciones en Canaro, Italia
Villa 24 habitaciones
Canaro, Italia
Habitaciones 24
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Área 20 944 m²
Número de plantas 3
Villa Martelli Piccioli (Villa Bergamini) — Residencia histórica veneciana en el corazón de …
$579,415
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Villa en Venecia, Italia
Villa
Venecia, Italia
Área 1 300 m²
Residencia única con piscina cubierta, un gran parque y un estanque privado - una lujosa fin…
$3,55M
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Apartamento 4 habitaciones en Vittorio Veneto, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Vittorio Veneto, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Piso 3
Italy is inexpensive! 4-square. off Venice (Vittorio Veneto) - 86,000 euros.Investment + res…
$100,201
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Villa 5 habitaciones en Torri del Benaco, Italia
Villa 5 habitaciones
Torri del Benaco, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 300 m²
GH-ZV00033. Albahaca de la UB de la UB de la UB de la UB de la Unión. Uva вас есть возможнос…
$1,29M
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Apartamento 3 habitaciones en Castelnuovo del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Castelnuovo del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 116 m²
GH-SV00099. Apartamento de tres dormitorios en Peschiera del Gardaascensor, puerta eléctrica…
$574,378
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Villa 6 habitaciones en Bardolino, Italia
Villa 6 habitaciones
Bardolino, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 500 m²
ABI-1001G. Превосходная, элитная вилла на озере ГардаРоскошная вилла на озере Гарда. Kрасива…
$2,93M
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Apartamento 4 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 4 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 170 m²
GA-V001303. Nuevo apartamento de cuatro habitaciones en la primera planta en Peschiera del G…
$504,046
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Apartamento 3 habitaciones en Jesolo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Jesolo, Italia
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Dormitorios 2
Área 75 m²
IT-080618. El complejo en primera línea con una playa personal en JesoloApartamento en venta…
$715,042
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San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 65 m²
GH-SV00083. Apartamento renovado con vistas al lagoEn San Benedetto di Lugana, a solo 150 me…
$322,355
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Apartamento 4 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 4 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 132 m²
GH-SV00068. Apartamento en primera línea en un edificio con playa privadaDentro de este lujo…
$1,02M
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San Benedetto di Lugana, Italia
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Dormitorios 2
Área 130 m²
GA-V001302. Nuevo apartamento de tres dormitorios en la primera planta en precios en Pesquie…
$386,826
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Apartamento en Asolo, Italia
Apartamento
Asolo, Italia
Área 166 m²
BORGO SANTA CATERINA Exclusivo Apartamentos en Asolo (Treviso, Veneto) Vivienda en una de …
$210,810
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Villa 4 habitaciones en Lazise, Italia
Villa 4 habitaciones
Lazise, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 170 m²
ABI-2003E. La empresa de la industria del sector de la industria. Вилла общей площадью 180 к…
$1,64M
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Villa en Verona, Italia
Villa
Verona, Italia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 12
Área 2 200 m²
Número de plantas 3
VALPOLICELLA (Veneto) // 16th century // GENERAL REGIONAL PLACE 2200 KV M // 12 Dormitorios …
$5,30M
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Tipos de propiedades en Véneto

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