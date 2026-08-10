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Propiedades residenciales en venta en Siena, Italia

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Unione dei Comuni Valdichiana Senese
4
Montepulciano
3
10 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Poggibonsi, Italia
Villa 4 habitaciones
Poggibonsi, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 300 m²
CA-1389. Villa con hermosas vistas de las colinas de ChiantiLa villa está en una ubicación d…
$1,76M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 habitaciones en Siena, Italia
Villa 6 habitaciones
Siena, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 150 m²
LD-0804. Элитная Вилла в Италии, продажаНедалеко от Сиены на зеленых холмах Тосканы на откры…
$3,63M
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Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
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Villa 19 habitaciones en San Gimignano, Italia
Villa 19 habitaciones
San Gimignano, Italia
Habitaciones 19
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 610 m²
Prestigious property for sale near San Gimignano consisting of ancient “Leopoldina” farmhous…
$2,35M
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LDV InvestLDV Invest
Villa 25 habitaciones en Poggibonsi, Italia
Villa 25 habitaciones
Poggibonsi, Italia
Habitaciones 25
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 250 000 m²
Poggibonsi, like many Tuscan towns, was born of an ancient history that culturally marked th…
$16,42M
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Casa 20 habitaciones en Casole dElsa, Italia
Casa 20 habitaciones
Casole dElsa, Italia
Habitaciones 20
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 12
Área 1 500 m²
In the heart of Tuscany, nestled in the hills and close to the main points of interest, is l…
$2,41M
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Casa 17 habitaciones en Montepulciano, Italia
Casa 17 habitaciones
Montepulciano, Italia
Habitaciones 17
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 440 m²
The name of Montepulciano alone evokes historical periods dating back as far as 600 B.C. tra…
$1,09M
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Villa 16 habitaciones en San Gimignano, Italia
Villa 16 habitaciones
San Gimignano, Italia
Habitaciones 16
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 11
Área 490 m²
This beautiful farmhouse is harmoniously set in a stunning landscape, in privacy on a soft, …
$2,41M
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Villa 25 habitaciones en Montepulciano, Italia
Villa 25 habitaciones
Montepulciano, Italia
Habitaciones 25
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 138 m²
In the municipality of Montepulciano, world-famous for the integrity of its historical and c…
$1,97M
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Villa en Montepulciano, Italia
Villa
Montepulciano, Italia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 4 000 m²
La finca se encuentra en una pintoresca ubicación de la región Toscana. Hay una parcela de 4…
$17,43M
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Villa 10 habitaciones en Cetona, Italia
Villa 10 habitaciones
Cetona, Italia
Habitaciones 10
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 550 m²
In the 60’ Cetona became the Buen Retiro of many protagonists of the theatre and Movie world…
$1,84M
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