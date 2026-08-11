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Propiedades residenciales en venta en Montepulciano, Italia

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casas independientes
3
3 propiedades total found
Villa en Montepulciano, Italia
Villa
Montepulciano, Italia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 4 000 m²
La finca se encuentra en una pintoresca ubicación de la región Toscana. Hay una parcela de 4…
$17,43M
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Villa 25 habitaciones en Montepulciano, Italia
Villa 25 habitaciones
Montepulciano, Italia
Habitaciones 25
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 138 m²
In the municipality of Montepulciano, world-famous for the integrity of its historical and c…
$1,97M
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Casa 17 habitaciones en Montepulciano, Italia
Casa 17 habitaciones
Montepulciano, Italia
Habitaciones 17
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 440 m²
The name of Montepulciano alone evokes historical periods dating back as far as 600 B.C. tra…
$1,09M
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