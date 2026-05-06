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Apartamentos del mar en venta en Provincia di Imperia, Italia

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Sanremo
65
Bordighera
34
Ventimiglia
3
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3 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Bordighera, Italia
Ático Ático 3 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 2/2
En la frontera con la famosa Bordiguera ofrecemos en venta un apartamento exclusivo en la pl…
$926,016
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Apartamento 2 habitaciones en Sanremo, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
En una tranquila y acogedora zona residencial de San Remo, a solo 10 minutos a pie de la pla…
$280,450
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Sanremo, Italia
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Luminoso y tranquilo apartamento en venta en San Remo - 300 m al marEn venta un acogedor apa…
$261,590
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AdriastarAdriastar
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Tipos de propiedades en Provincia di Imperia

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Provincia di Imperia, Italia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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