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Apartamentos con garaje en venta en Provincia di Imperia, Italia

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Apartamento 2 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Número de plantas 2
En la frontera con la famosa Bordiguera ofrecemos en venta un apartamento exclusivo. Situado…
$521,486
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Apartamento 3 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 1/2
En la frontera con la famosa Bordiguera ofrecemos en venta tres apartamentos exclusivos. Sit…
$804,348
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Apartamento 2 habitaciones en Sanremo, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
En una tranquila y acogedora zona residencial de San Remo, a solo 10 minutos a pie de la pla…
$280,450
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Tipos de propiedades en Provincia di Imperia

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Provincia di Imperia, Italia

con Jardín
con Terraza
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con Vistas al mar
con Piscina
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