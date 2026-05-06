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Apartamentos en la montaña en venta en Provincia di Imperia, Italia

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Sanremo
65
Bordighera
34
Ventimiglia
3
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4 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Número de plantas 2
En la frontera con la famosa Bordiguera ofrecemos en venta un apartamento exclusivo. Situado…
$521,486
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Ático Ático 3 habitaciones en Bordighera, Italia
Ático Ático 3 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 2/2
En la frontera con la famosa Bordiguera ofrecemos en venta un apartamento exclusivo en la pl…
$926,016
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Apartamento 3 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 1/2
En la frontera con la famosa Bordiguera ofrecemos en venta tres apartamentos exclusivos. Sit…
$804,348
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CoexCoex
Apartamento 3 habitaciones en Sanremo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 2
¿Quieres comprar un bonito apartamento en Sanremo? Te invitamos a leer nuestra oferta. Ofrec…
$530,555
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Tipos de propiedades en Provincia di Imperia

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Provincia di Imperia, Italia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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