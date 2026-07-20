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Barrio residencial Superbe appartement 3 pieces au coeur de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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$1,31M
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ID: 38329
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Barzilai, 5

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En el popular distrito de Rothschild, a pocos pasos de Rothschild Boulevard, descubra este excepcional apartamento situado en un edificio de Bauhaus. Esta rara propiedad combina encanto histórico y modernidad. Características del apartamento : • 3 amplias habitaciones, 70 m2 con mamá • 2 balcones soleados (adosados al salón y un dormitorio) • Situado en la segunda planta con ascensor • techos altos, persianas eléctricas de madera, ventanas de doble acristalamiento • Exposición Este-Oeste, brillante y aireado • Edificio completamente renovado en 2012 Precio de venta: 3.990.000 ILS Una oportunidad única para adquirir una propiedad en un edificio histórico, en el corazón de la vibrante Tel Aviv. ¡Contáctanos para una visita!

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