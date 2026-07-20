Barrio residencial Superbe appartement 3 pieces au coeur de tel aviv

En el popular distrito de Rothschild, a pocos pasos de Rothschild Boulevard, descubra este excepcional apartamento situado en un edificio de Bauhaus. Esta rara propiedad combina encanto histórico y modernidad. Características del apartamento : • 3 amplias habitaciones, 70 m2 con mamá • 2 balcones soleados (adosados al salón y un dormitorio) • Situado en la segunda planta con ascensor • techos altos, persianas eléctricas de madera, ventanas de doble acristalamiento • Exposición Este-Oeste, brillante y aireado • Edificio completamente renovado en 2012 Precio de venta: 3.990.000 ILS Una oportunidad única para adquirir una propiedad en un edificio histórico, en el corazón de la vibrante Tel Aviv. ¡Contáctanos para una visita!