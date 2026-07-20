Barrio residencial Superbe appartement 3 pieces au coeur de tel aviv

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
En el popular distrito de Rothschild, a pocos pasos de Rothschild Boulevard, descubra este excepcional apartamento situado en un edificio de Bauhaus. Esta rara propiedad combina encanto histórico y modernidad.
Características del apartamento :
• 3 amplias habitaciones, 70 m2 con mamá
• 2 balcones soleados (adosados al salón y un dormitorio)
• Situado en la segunda planta con ascensor
• techos altos, persianas eléctricas de madera, ventanas de doble acristalamiento
• Exposición Este-Oeste, brillante y aireado
• Edificio completamente renovado en 2012
Precio de venta: 3.990.000 ILS
Una oportunidad única para adquirir una propiedad en un edificio histórico, en el corazón de la vibrante Tel Aviv. ¡Contáctanos para una visita!
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo