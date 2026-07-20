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Barrio residencial Immeuble neuf florentine

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38328
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Abarbanel, 54

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Apartamento en venta en Tel-Aviv, en la parte occidental de Florentine, cerca de Neve Tzedek! Nuevo edificio, 7a planta en 9 con ascensor. 4 habitaciones, 2 baños, 92m2 + 16m2 terrazas (12+4). 1 parking, 1 bodega, 3 exposiciones. Precio: 6.190.000 sh

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