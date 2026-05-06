  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Michkenot haouma jerusalem centre

Barrio residencial Michkenot haouma jerusalem centre

Jerusalén, Israel
de
$6,30M
;
4
Dejar una solicitud
ID: 35585
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Abba Eban, 16

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nueva en el mercado, en Michkenot Haouma, cerca de la estación central y del centro de la ciudad, cerca de transporte y tiendas, en una residencia de lujo con vistas al paseo marítimo. Magnífico apartamento de 5 habitaciones en excelente estado, espacioso, incluyendo una mamá, balcón con vista abierta, 2 plazas de aparcamiento privado, bodega. Exclusiva Hadassa, agencia Takam.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Bonne affaire 5 pieces barnea immeuble recent
Ascalón, Israel
de
$639,200
Barrio residencial Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Jerusalén, Israel
de
$635,800
Barrio residencial Haut standing
Netanya, Israel
de
$1,46M
Barrio residencial Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Bat Yam, Israel
de
$3,65M
Barrio residencial Vue sur la mer
Rishon LeZion, Israel
de
$4,01M
Está viendo
Barrio residencial Michkenot haouma jerusalem centre
Jerusalén, Israel
de
$6,30M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre tel aviv rue frishmanplace masaryk grand 2 piEces de 81 m emplacement premium idEal investissement et airbnb
Barrio residencial A vendre tel aviv rue frishmanplace masaryk grand 2 piEces de 81 m emplacement premium idEal investissement et airbnb
Barrio residencial A vendre tel aviv rue frishmanplace masaryk grand 2 piEces de 81 m emplacement premium idEal investissement et airbnb
Barrio residencial A vendre tel aviv rue frishmanplace masaryk grand 2 piEces de 81 m emplacement premium idEal investissement et airbnb
Barrio residencial A vendre tel aviv rue frishmanplace masaryk grand 2 piEces de 81 m emplacement premium idEal investissement et airbnb
Mostrar todo Barrio residencial A vendre tel aviv rue frishmanplace masaryk grand 2 piEces de 81 m emplacement premium idEal investissement et airbnb
Barrio residencial A vendre tel aviv rue frishmanplace masaryk grand 2 piEces de 81 m emplacement premium idEal investissement et airbnb
Tel-Aviv, Israel
de
$1,56M
Tel Aviv – Frishman Cerca de las playas, Dizengoff y todas las comodidades del centro de la ciudad. Apartamento 2 habitaciones con volúmenes excepcionales : • un total de 81 m2 • Sala de estar de 50 m2 permitiendo una configuración en 3 piezas • 2 baños • Exposición sudeste, muy brillante …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Exceptionnel architecte dinterieur luxueux
Barrio residencial Exceptionnel architecte dinterieur luxueux
Barrio residencial Exceptionnel architecte dinterieur luxueux
Barrio residencial Exceptionnel architecte dinterieur luxueux
Barrio residencial Exceptionnel architecte dinterieur luxueux
Mostrar todo Barrio residencial Exceptionnel architecte dinterieur luxueux
Barrio residencial Exceptionnel architecte dinterieur luxueux
Tel-Aviv, Israel
de
$3,37M
Bonito apartamento situado en el piso 15. Vistas impresionantes de todo Tel Aviv y el mar. Decorador de interiores. Piscina, gimnasio y terraza en la 48a planta. El apartamento tiene 2 dormitorios más la mamá transformada en un vestidor. Sala de estar, comedor y cocina en tonos suaves y agra…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial 3 pieces neuf avec parking souterrain
Barrio residencial 3 pieces neuf avec parking souterrain
Barrio residencial 3 pieces neuf avec parking souterrain
Barrio residencial 3 pieces neuf avec parking souterrain
Barrio residencial 3 pieces neuf avec parking souterrain
Tel-Aviv, Israel
de
$1,56M
En un nuevo edificio de pie, apartamento de 3 habitaciones 78m2 salón con aparcamiento privado. ¡Entrega en 2 meses! Que se incaute
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir