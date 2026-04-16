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Barrio residencial The projet neuf au centre ville de hadera

Hadera, Israel
de
$2,59M
15/4/26
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$811,965
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5
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ID: 34503
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 15/4/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Ahad HaAm, 16

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BZH ¿Quieres ser dueño de Israel en 2026? RE/MAX Hadera ofrece un nuevo proyecto sólo Waowwww! - Proyecto nueve ejecutable en 2 años, Gran ubicación en el centro de Hadera, la ciudad donde invertir! - Reputable promotor, - Buena construcción, calidad, - ? Una excelente compra y se-cu-ri-se!!! Características del apartamento : - 5 piezas de unos 124 m2, muy bien arregladas, - Magnífica terraza de unos 20 m2, con vista abierta, - ? Un gran espacio de vida brillante, - 4 dormitorios incluyendo una suite principal y una habitación segura, - 2 baños y 3 aseos, - Unas especificaciones muy bonitas, -? ¡Una plaza de aparcamiento! Características del edificio: - Lujoso vestíbulo, - Jardines suspendidos de la residencia, - Sala de deportes y sala de copropietarios, - ¡Tres ascensores incluyendo uno de Shabat! - Galería comercial al pie del proyecto. Ubicación perfecta! A pocos minutos de las comodidades, tiendas, escuelas y comunidades francófonas, a unos 12 minutos en coche de la costa! Sin dudar, una excelente opción de inversión o vivienda en Israel para usted! ¡Segura y alcanzable a distancia! Y la cereza en el pastel: ¡un precio excepcional! Contacta con nosotros, RE/MAX Hadera por Ra'hel Benguigui. Licencia profesional 313736

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Hadera, Israel
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