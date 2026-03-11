  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux

Barrio residencial Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux

Ra'anana, Israel
$4,04M
3
ID: 34173
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    HaGalim

Sobre el complejo

En una calle tranquila y residencial situada al oeste de Raanana. Casa de esquina de 8 habitaciones. Grandes piezas. Cuatro suites en el piso. Immense bajo tierra trajo. total: 6 baños. 7 baños. muchos espacios vivos. Una bonita piscina.

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Complejos similares
Barrio residencial A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Tel-Aviv, Israel
de
$1,18M
Barrio residencial Un appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Hadera, Israel
de
$874,665
Barrio residencial Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Jerusalén, Israel
de
$968,715
Barrio residencial Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Hadera, Israel
de
$843,315
Barrio residencial Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Tel-Aviv, Israel
de
$1,19M
Está viendo
Barrio residencial Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux
Ra'anana, Israel
de
$4,04M
Otros complejos
Jerusalén, Israel
de
$1,30M
Givat Shmouel proyecto el pequeño Neuilly de Tel Aviv Mardochee Khayat propone un proyecto cuya reputación ya no está por hacer Situado en el mejor lugar de Guivat Shmouel cerca de sinagogas y tiendas Acceso a la autopista directa de Tel Aviv Guivat Shmouel es una ciudad estratégicamente s…
Jerusalén, Israel
de
$968,715
¡BUSINESS! Kiriat yovel limit Ramat Charet, nuevo edificio después de Tama 38, vestíbulo y ascensor, al pie del tranvía futuro y a dos minutos del centro comercial "Malha". Ático 4 habitaciones 80m2 con una enorme terraza de 80m2 soucca: terraza parcialmente cerrada con terraza de techo eléc…
Bat Yam, Israel
de
$752,400
Apartamento para renovar 4 habitaciones 105m2+ balcón 15m2 con vista abierta Posibilidad de transformación en 5 piezas Planta 5 de 8 con ascensor 300 metros del mar te 400 metros del tranvía que une Bat Yam a Tel Aviv en 12 minutos Excelente inversión de alquiler (valor de alquiler estima…
