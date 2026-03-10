  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Nahariya
  4. Barrio residencial Projet tour prenium

Barrio residencial Projet tour prenium

Nahariya, Israel
$589,380
ID: 34770
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Norte
  • Barrio
    Acre Subdistrict
  • Pueblo
    Nahariya
  • Dirección
    Wolfson

Sobre el complejo

TOWER PREMIUM Apartamentos 4 y 5 habitaciones Entrega prevista para junio 2027 De 1.880.000 nis Ingresos mensuales inmediatos de la firma Fabricante de venta directa sin honorarios de agencia

Localización en el mapa

Nahariya, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

