  4. Barrio residencial Magnifique 4 pieces a la marina dashdod

Barrio residencial Magnifique 4 pieces a la marina dashdod

Asdod, Israel
$1,21M
ID: 34591
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Exodus, 11

¡Muy raro! En la residencia Sarfati, rue Exodus, en el puerto deportivo, apartamento de 4 habitaciones con terraza de 24 m2 vistas al mar. Situado en la 5a planta, 2 ascensores en el edificio incluyendo uno de shabat. apartamento completamente renovado, muy moderno, a 50 metros de la playa. Aviso a los conocedores

Asdod, Israel
