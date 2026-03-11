Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
BZH
Nueva exclusividad, en la categoría « COLECCIÓN »
French Department of RE/MAX Hadera ✨¿Estás soñando con una casa nueva, de clase alta y sin trabajo perfecta para tu familia?
¡Aquí está!
✨ Casa de 6 habitaciones (165 m2),
✨ Casa como nueva – sólo 3 años!
✨ Situado en la zona muy popular y verde de Brandeis, tranquilo y residencial,
✨ Decoración de alta gama y refinada,
✨ ¡No hay paredes adyacentes, como una villa!
✨ Muy brillante, grandes aberturas y buenas vibraciones
✨ Hermosa cocina blanca de la marca "Segal Kitchens" con un bar,
✨ Magnífico salón y luminoso comedor,
✨ Hermoso espacio jardín con una gran terraza y árboles frutales,
✨ Amplia suite parental con vestidor y una hermosa vista!
✨ 2 baños y 3 aseos,
✨ Habitaciones seguras, aire acondicionado y muchas adiciones,
✨ ¡Y estacionamiento privado!
✨ Ubicación ideal, muy buscada: tranquila, residencial, cerca del distrito del parque y del centro de la ciudad,
✨ Escuelas, jardines de infancia, sinagoga y supermercado cerca a pie!
✨ Acceso rápido a las carreteras 4, 6 y 9.
✨ Simplemente, ¡una casa de ensueño! ¡BZH, vamos a ayudarte a lograr el tuyo!
Para más información:
Raphel Benguigui,
Su agente inmobiliario,
Departamento Francés de RE/MAX Hadera.
Licencia No 313736
Localización en el mapa
Hadera, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio
