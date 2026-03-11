  1. Realting.com
  Israel
  Hadera
  Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici

Hadera, Israel
de
$1,44M
;
10
ID: 34318
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  País
    Israel
  Región / estado
    Distrito de Haifa
  Barrio
    Hadera Subdistrict
  Ciudad
    Hadera
  Dirección
    Brandeis, 22

Sobre el complejo

BZH Nueva exclusividad, en la categoría « COLECCIÓN » French Department of RE/MAX Hadera ✨¿Estás soñando con una casa nueva, de clase alta y sin trabajo perfecta para tu familia? ¡Aquí está! ✨ Casa de 6 habitaciones (165 m2), ✨ Casa como nueva – sólo 3 años! ✨ Situado en la zona muy popular y verde de Brandeis, tranquilo y residencial, ✨ Decoración de alta gama y refinada, ✨ ¡No hay paredes adyacentes, como una villa! ✨ Muy brillante, grandes aberturas y buenas vibraciones ✨ Hermosa cocina blanca de la marca "Segal Kitchens" con un bar, ✨ Magnífico salón y luminoso comedor, ✨ Hermoso espacio jardín con una gran terraza y árboles frutales, ✨ Amplia suite parental con vestidor y una hermosa vista! ✨ 2 baños y 3 aseos, ✨ Habitaciones seguras, aire acondicionado y muchas adiciones, ✨ ¡Y estacionamiento privado! ✨ Ubicación ideal, muy buscada: tranquila, residencial, cerca del distrito del parque y del centro de la ciudad, ✨ Escuelas, jardines de infancia, sinagoga y supermercado cerca a pie! ✨ Acceso rápido a las carreteras 4, 6 y 9. ✨ Simplemente, ¡una casa de ensueño! ¡BZH, vamos a ayudarte a lograr el tuyo! Para más información: Raphel Benguigui, Su agente inmobiliario, Departamento Francés de RE/MAX Hadera. Licencia No 313736

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
