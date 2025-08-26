Barrio residencial En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya

  1. Realting.com
Jerusalén, Israel
$690,000
$690,000
$646,070
ID: 26917
Última actualización: 26/8/25

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Proyecto muy bonito sobre Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya, Residencia de 3 edificios, incluyendo 2 edificios de 9 plantas y 1 de 16 plantas. Gran selección de apartamento con gran balcón de 2 a 5 habitaciones con planta baja y ático. Aparcamiento para cada apartamento, bodegas reservadas para algunos apartamentos. entrega 50 meses . precio inicial para una de 2 piezas: 67 m2 con 12 m2 de terraza : 2300000 nis El distrito de Kiryat Yovel goza de magníficas vistas y se encuentra en una ubicación estratégica con un acceso óptimo a las principales carreteras, como Begin Boulevard y Golomb Street. La zona también está idealmente cerca del centro comercial Malcha y el estadio Teddy. Cerca se encuentran los distritos de Beit VeGan, así como Ramat Denya y Ramat Sharet.

Jerusalén, Israel

Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalén, Israel
de
$1,35M
Nueva Jerusalén de Katamon Proyecto de 2 a 5 habitaciones, áticos y planta baja Situado en el distrito de Katamonim, este proyecto consta de 5 edificios con 34 plantas con gimnasio, sinagogas, 5 ascensores. El tranvía pasará al fondo del proyecto. Diciembre 2029 Método de pago Este proyecto…
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Asdod, Israel
de
$2,10M
El nugget!!! Nuevo programa pre-venta en Marina a Ashdod, más cercano a la playa! Apartamentos 5 habitaciones, lofts, planta baja con piscina, ático con piscina. Ventajas: soleado, más cercano a barcos, paseo marítimo y playa... Servicios de alto nivel, materiales de alta gama. ubicación única
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$3,00M
Ubicación Privilegiado, cerca de la playa real Hotelt a pocos pasos del mar. Proyecto de 6 Pisos con servicios de alta gama y lujosos. Una construcción ecológica. vista al mar incluso desde el primer piso. 1 plaza de aparcamiento para cada apartamento. las superficies de los apartamentos son…
