  4. Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod

Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod

Asdod, Israel
de
$1,35M
26/8/25
$1,35M
14/7/25
$1,26M
;
11
ID: 26958
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod

Sobre el complejo

Français Français
Nuevo y nuevo programa de Ashdod Marina Pies en el agua Construcción de muy alto standing con los mejores materiales En frente de los barcos y el mar, cerca de cafeterías, restaurantes y tiendas Residencia: Sala de entrada 5 estrellas Entrada de madera Estacionamiento y bodega bajo tierra Ascensores ultra rápidos incluyendo uno de shabat Los apartamentos: Diseño de puerta de entrada blindada Puerta interior "Pandoor" 1 metro por 1 metro Terraza en Teck Cocina equipada con muebles y mármol Persianas de rodillo eléctrico en todo el apartamento Intercomunicador de video circuito cerrado Agua caliente solar o eléctrica

Localización en el mapa

Asdod, Israel

