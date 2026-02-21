Barrio residencial Mini penthouse dexception a vendre

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
En el prestigioso norte de Tel Aviv, entre Rabin Square y Kikar Hamedina Square!
Lo que te espera:
Situado en un edificio reformado y limpio
En un nivel, con vistas al exterior
4 amplias habitaciones – 128 m2
Dos grandes terrazas: 27 m2 y 6 m2, ambos con parquet de alta gama para un toque de lujo
Sala de Seguridad (Mamad)
Plaza de aparcamiento privado
Gran salón, ideal para la recepción
Cocina totalmente reformada de alta gama
Elegante Parquet en todo el apartamento
Iluminación interior refinada para un ambiente cálido
Mobiliario de almacenamiento personalizado, combinando practicidad y estética refinada
Una propiedad rara, ideal para vivir o invertir en uno de los barrios más populares de Tel Aviv.
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo