  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Mini penthouse dexception a vendre

$3,10M
20/2/26
7/6/25
$2,78M
ID: 26310
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

En el prestigioso norte de Tel Aviv, entre Rabin Square y Kikar Hamedina Square! Lo que te espera: Situado en un edificio reformado y limpio En un nivel, con vistas al exterior 4 amplias habitaciones – 128 m2 Dos grandes terrazas: 27 m2 y 6 m2, ambos con parquet de alta gama para un toque de lujo Sala de Seguridad (Mamad) Plaza de aparcamiento privado Gran salón, ideal para la recepción Cocina totalmente reformada de alta gama Elegante Parquet en todo el apartamento Iluminación interior refinada para un ambiente cálido Mobiliario de almacenamiento personalizado, combinando practicidad y estética refinada Una propiedad rara, ideal para vivir o invertir en uno de los barrios más populares de Tel Aviv.

Localización en el mapa

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Nouvelle baisse de prix
Jerusalén, Israel
de
$1,44M
Barrio residencial Etage haut avec vue
Ascalón, Israel
de
$589,380
Barrio residencial Haut standing
Ascalón, Israel
de
$846,450
Barrio residencial Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Jerusalén, Israel
de
$830,775
Barrio residencial Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$846,450
Está viendo
Barrio residencial Mini penthouse dexception a vendre
de
Otros complejos
Barrio residencial Spacieux
Jerusalén, Israel
de
$2,04M
Barrio de Rehavia, ubicación central. 4 habitaciones 100 metros cuadrados, apartamento con mucho potencial, muy espacioso, 4 direcciones, balcón, soucca y aparcamiento
Agencia
Barrio residencial Projet de qualite
Barrio residencial Projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$627,000
Agencia
Barrio residencial Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,36M
5 habitaciones nuevo apartamento de 133m2 con 22m2 terraza disponible en 14-15 y 18a planta en Kiriat Yovel Jerusalén Cerca de tranvías y tiendas Vista de la división Estacionamiento y bodega incluidos Entrada inmediata Precio desde 4.350.00.000sh excluyendo nuestros honorarios de agencia
Agencia
