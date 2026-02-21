Barrio residencial Mini penthouse dexception a vendre

En el prestigioso norte de Tel Aviv, entre Rabin Square y Kikar Hamedina Square! Lo que te espera: Situado en un edificio reformado y limpio En un nivel, con vistas al exterior 4 amplias habitaciones – 128 m2 Dos grandes terrazas: 27 m2 y 6 m2, ambos con parquet de alta gama para un toque de lujo Sala de Seguridad (Mamad) Plaza de aparcamiento privado Gran salón, ideal para la recepción Cocina totalmente reformada de alta gama Elegante Parquet en todo el apartamento Iluminación interior refinada para un ambiente cálido Mobiliario de almacenamiento personalizado, combinando practicidad y estética refinada Una propiedad rara, ideal para vivir o invertir en uno de los barrios más populares de Tel Aviv.