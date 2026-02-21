Barrio residencial Appartement de standing avec vue incroyable

En el distrito de Bayit Vagan bordeando Kiryat Yovel. Al pie de la nueva estación de tranvía y autobuses. En una lujosa torre de desarrolladores, con magnífico vestíbulo, gimnasio y estacionamiento y 3 ascensores incluyendo 2 de Shabat. Nuevo apartamento, muy invertido 4 habitaciones 104m2 con balcón de 10m2 con pequeña parte soca y vista panorámica y magnífica del bosque de Jerusalén. Muy luminoso y espacioso cocina americana gran suite principal de pie dos baños invirtieron aire acondicionado central calefacción por suelo radiante y espacio de estacionamiento cubierto. En el corazón de la vida comunitaria de Bayit Vagan, con escuelas, tiendas, restaurantes, sinagogas y jardines de infancia.