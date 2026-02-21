Barrio residencial Duplex Elegant au nord ancien de tel aviv

En la zona popular del antiguo norte, en el extremo norte de la calle Sokolov —a pocos pasos del parque, el puerto, los cafés, los restaurantes y el transporte — descubrir un duplex de 4 dormitorios en venta : 100 m2 + 20 m2 terraza soleada Planta principal: amplio salón, cocina moderna, aseo de invitados y amplia terraza de 20 m2 frente fachada En la planta baja: 3 dormitorios incluyendo una suite principal, refugio seguro, baño y una oficina o zona familiar ¡Ven a descubrir la vista, la atmósfera y el ritmo único del antiguo Norte de Tel Aviv!