  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir

Barrio residencial Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir

Tel-Aviv, Israel
de
$1,98M
20/2/26
$1,98M
15/5/25
$1,77M
;
9
Dejar una solicitud
ID: 25983
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Situado en el corazón de Tel Aviv, en la calle Pinsker, este apartamento está a pocos pasos de la playa, centros comerciales, restaurantes y todo lo que la ciudad tiene que ofrecer. - 81 m2 neto _ 2 dormitorios _ 2 baños – Terraza solar de 7 m2 – 4a planta alta – Exposición triple - Levante – Estacionamiento - Mamad – Tofes 4 obtenidos Precio: 6.300.000 Nis

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Bon emplacement
Jerusalén, Israel
de
$1,31M
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Ascalón, Israel
de
$479,655
Barrio residencial Rez de jardin spacieux
Ascalón, Israel
de
$595,650
Barrio residencial Penthouse a vendre a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$9,09M
Barrio residencial Neuf
Ascalón, Israel
de
$558,030
Está viendo
Barrio residencial Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Tel-Aviv, Israel
de
$1,98M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Barrio residencial Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Barrio residencial Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Barrio residencial Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Barrio residencial Superbe 3 pieces a bavli exclusivite
Tel-Aviv, Israel
de
$1,38M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Mostrar todo Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$363,660
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Mostrar todo Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Netanya, Israel
de
$1,35M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir