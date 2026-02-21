  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme

Barrio residencial Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme

Jerusalén, Israel
de
$2,98M
20/2/26
$2,98M
5/5/25
$2,95M
;
9
Dejar una solicitud
ID: 25840
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En la popular zona de Katamon Hayeshana, a los pies del Parque de San Simon y cerca de la calle Hizkijahu Hamelekh. En un nuevo edificio de tiendas Halafta Street rodeado de vegetación, sólo 6 plantas con un refinado vestíbulo y ascensor Shabat. Jardín Rez Duplex con superficies generosas, 179m2 interior y 80m2 jardín privado: Espacio de vida excepcional con una gran sala de estar, y una triple exposición, 3 amplios dormitorios (incluyendo suite principal y mamá) con posibilidad de una cuarta. Servicios lujosos como calefacción por suelo radiante y aire acondicionado Mitsubishi. 2 plazas privadas de aparcamiento subterráneo y bodega adjunta. Ubicación conveniente a solo 5 minutos a pie de Katamon Shtibleh.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem residence
Jerusalén, Israel
de
$2,571
Barrio residencial A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,04M
Barrio residencial Holyland bait vagan jersalem
Jerusalén, Israel
de
$4,58M
Barrio residencial Spacieux
Jerusalén, Israel
de
$2,19M
Barrio residencial Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$1,07M
Está viendo
Barrio residencial Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Jerusalén, Israel
de
$2,98M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Barrio residencial Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Barrio residencial Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Barrio residencial Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Jerusalén, Israel
de
$1,03M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$579,975
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Proche de la mer
Barrio residencial Proche de la mer
Barrio residencial Proche de la mer
Barrio residencial Proche de la mer
Barrio residencial Proche de la mer
Barrio residencial Proche de la mer
Ascalón, Israel
de
$611,325
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir