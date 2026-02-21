  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin

Tel-Aviv, Israel
$2,26M
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

FOR SALE – DUPLEX PENTHOUSE 3 PARTES EN FLORENTIN 109 m2 + 63 m2 terraza 2 dormitorios 1 baño, 2 aseos Ático dúplex Acabados de alta gama Aparcamiento Nuevo edificio Este magnífico dúplex orientado al suroeste ofrece un entorno de vida excepcional con acceso directo al ascensor desde la planta superior. Puede acceder al apartamento desde ambos niveles. Nivel superior: Cocina abierta Luminoso salón Inodoros invitados Gran terraza de 60 m2 Nivel inferior: 2 cómodas habitaciones 1 baño moderno 3 m2 balcón Distrito Florentino Precio: 7,200,000 libras esterlinas Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y organizar una visita

