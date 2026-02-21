  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Magnifique 3 pces avec balcon soucca

Jerusalén, Israel
$830,775
20/2/26
$830,775
20/5/25
$744,385
ID: 26012
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

En la ubicación más buscada de Kiryat Yovel, en la frontera de Ramat Denya y Ramat Sharet, cerca de la futura línea de tranvía, a pocos minutos del centro comercial Malha, parques y transporte público. En un edificio reciente después del refuerzo (Tama 38), con ascensor de Shabat y acceso completamente sin pasos, es un moderno apartamento de 3 habitaciones, construido hace sólo unos años. Área de 77 m2 bien dispuesta, brillante con dos orientaciones! Hermosa terraza de 12 m2, parcialmente adaptada para Soccah, con vista abierta y verde. El apartamento también incluye: • Una suite principal con baño con ducha • Un baño adicional con bañera • Una habitación segura (Mamad) • Aire acondicionado central • Calefacción terrestre • Y un trastero privado registrado en el catastro (Tabou)

Localización en el mapa

Cuidado de la salud
Ocio

