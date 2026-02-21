Barrio residencial Magnifique 3 pces avec balcon soucca

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
En la ubicación más buscada de Kiryat Yovel, en la frontera de Ramat Denya y Ramat Sharet, cerca de la futura línea de tranvía, a pocos minutos del centro comercial Malha, parques y transporte público.
En un edificio reciente después del refuerzo (Tama 38), con ascensor de Shabat y acceso completamente sin pasos, es un moderno apartamento de 3 habitaciones, construido hace sólo unos años.
Área de 77 m2 bien dispuesta, brillante con dos orientaciones!
Hermosa terraza de 12 m2, parcialmente adaptada para Soccah, con vista abierta y verde.
El apartamento también incluye:
• Una suite principal con baño con ducha
• Un baño adicional con bañera
• Una habitación segura (Mamad)
• Aire acondicionado central
• Calefacción terrestre
• Y un trastero privado registrado en el catastro (Tabou)
