  2. Israel
  3. Ascalón
  Barrio residencial Vue sur la mer

Ascalón, Israel

Ascalón, Israel
de
$579,975
20/2/26
$579,975
14/3/25
$519,665
24/12/24
$514,485
;
7
ID: 23529
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Ascalón, Israel
Otros complejos
Barrio residencial Immeuble neuf vue magnifique
Barrio residencial Immeuble neuf vue magnifique
Barrio residencial Immeuble neuf vue magnifique
Barrio residencial Immeuble neuf vue magnifique
Ra'anana, Israel
de
$1,03M
nuevo apartamento 3 p hermosa vista degagee. en los jardines terraza de 25 m2. Sukka. lado sur y oeste. 2 estacionamientos en una bodega. el apartamento se alquila hasta julio 2026 a 6200 sh/mes
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Mostrar todo Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Jerusalén, Israel
de
$1,52M
Venta en Mekor Haim - al principio de la calle, ¡Un apartamento muy espacioso! Completamente renovado. 4 habitaciones, 100 metros cuadrados Cocina y salón de unos 50 m2 + balcón de unos 10 m2. Ascensor, aparcamiento y almacén
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial 4p neuf central vue magnifique
Barrio residencial 4p neuf central vue magnifique
Barrio residencial 4p neuf central vue magnifique
Jerusalén, Israel
de
$1,33M
Este magnífico 4P, en el piso 19 de un nuevo edificio, se encuentra en el aplomb de la estación de tranvía, que lo conecta en unos minutos al centro de la ciudad. Situado en Kiryat Moché, popular por sus instituciones, dinamismo y el carácter de un antiguo barrio. Calefacción de suelo, Mamad…
Agencia
Immobilier.co.il
