  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Bien agence

Ascalón, Israel
de
$642,675
20/2/26
$642,675
16/3/25
$612,362
24/2/25
$614,106
;
7
ID: 25156
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Localización en el mapa

Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Barrio residencial A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,72M
Barrio residencial Penthouse a vendre a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$9,09M
Barrio residencial Bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$526,680
Barrio residencial Etage haut avec vue
Ascalón, Israel
de
$589,380
Barrio residencial A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$5,49M
Está viendo
Barrio residencial Bien agence
Ascalón, Israel
de
$642,675
Otros complejos
Barrio residencial Neuf
Barrio residencial Neuf
Barrio residencial Neuf
Asdod, Israel
de
$592,515
nuevo apartamento 4 habitaciones 100 m2 14m2 terraza nuevo edificio central and developing location
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Au centre bonne occasion renove
Barrio residencial Au centre bonne occasion renove
Barrio residencial Au centre bonne occasion renove
Barrio residencial Au centre bonne occasion renove
Barrio residencial Au centre bonne occasion renove
Barrio residencial Au centre bonne occasion renove
Netanya, Israel
de
$613,206
Apartamento pequeño de 3 habitaciones situado en el sexto piso muy luminoso. Renove hace dos años. a 1/4 h a los pies del mar Fiscal. ascensor. Miklat en el edificio. Mucho encanto
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Mostrar todo Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Ascalón, Israel
de
$391,875
dos piezas de alto nivel con vista al mar Sólo para visitar terraza piscina, etc... la parte superior
Agencia
Immobilier.co.il
