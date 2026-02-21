  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild

Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild

Tel-Aviv, Israel
de
$1,13M
20/2/26
$1,13M
2/4/25
$1,01M
;
6
ID: 25584
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Venta – Apartamento 2 habitaciones , Tel Aviv Distrito : Lev HaIr Nord / Lev Tel Aviv Superficie: 46 m2 Planta: 5/5 con ascensor Precio: 3.600.000 Descubre este apartamento de 2 habitaciones situado en el corazón vibrante de Tel Aviv, en la esquina de Nahalat Binyamin y Gruzenberg. Instalado en un edificio clasificado y completamente reconstruido en 2021, la propiedad se encuentra en los pisos añadidos durante la renovación, por lo tanto es nuevo, moderno y luminoso. Aspectos destacados: Ultra céntrica ubicación, cerca del mercado del Carmelo y Rothschild buscando barrio, vivir, cerca de cafés, tiendas, playas y transporte Apartamento ya alquilado continuamente por 3 años – ideal para inversiones de alquiler Perfecto para pareja, pie a tierra o inversor Póngase en contacto con nosotros para un vídeo, una visita o más información.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

