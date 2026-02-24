Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan

  1. Realting.com
Givat Shmuel, Israel
$806,949
2
ID: 33907
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Givat Shmuel

Sobre el complejo

Givat Shmuel: La oportunidad estratégica en el corazón de Gush Dan Situado en el centro de Gush Dan, cerca de Tel Aviv y los principales centros económicos, Givat Shmuel disfruta de una fuerte demanda de alquiler y un desarrollo urbano constante. 50m2+15m2 terraza Residencia Premium: Apartamentos 2-3 habitaciones Formato ideal para una inversión de alquiler rotativa rápida. Ventajas diferenciadoras: ✔ Sala de deportes ✔ Pilates Studio ✔ Sala de juegos ✔ Tejado con Jacuzzi ✔ Ambiente urbano dinámico ¿Por qué invertir aquí? • Tipología de 2 a 3 piezas = más buscado producto Ubicación estratégica en la cuenca económica israelí Residencia moderna con servicios = valoración a largo plazo Un activo inmobiliario equilibrado entre el rendimiento de alquiler y el potencial de plusvalía. Tasa de rejilla y simulaciones bajo petición

Localización en el mapa

Givat Shmuel, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

