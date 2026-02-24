Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Givat Shmuel: La oportunidad estratégica en el corazón de Gush Dan
Situado en el centro de Gush Dan, cerca de Tel Aviv y los principales centros económicos, Givat Shmuel disfruta de una fuerte demanda de alquiler y un desarrollo urbano constante.
Residencia Premium:
Apartamentos 2-3 habitaciones
Formato ideal para una inversión de alquiler rotativa rápida.
67m2+28m2 terraza
Ventajas diferenciadoras:
✔ Sala de deportes
✔ Pilates Studio
✔ Sala de juegos
✔ Tejado con Jacuzzi
✔ Ambiente urbano dinámico
¿Por qué invertir aquí?
•
Tipología de 2 a 3 piezas = más buscado producto
Ubicación estratégica en la cuenca económica israelí
Residencia moderna con servicios = valoración a largo plazo
Un activo inmobiliario equilibrado entre el rendimiento de alquiler y el potencial de plusvalía.
Tasa de rejilla y simulaciones bajo petición
Localización en el mapa
Givat Shmuel, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
