  2. Israel
  3. Givat Shmuel
  4. Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan

Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan

Givat Shmuel, Israel
$1,14M
2
ID: 33906
23/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Givat Shmuel

Sobre el complejo

Givat Shmuel: La oportunidad estratégica en el corazón de Gush Dan Situado en el centro de Gush Dan, cerca de Tel Aviv y los principales centros económicos, Givat Shmuel disfruta de una fuerte demanda de alquiler y un desarrollo urbano constante. Residencia Premium: Apartamentos 2-3 habitaciones Formato ideal para una inversión de alquiler rotativa rápida. 67m2+28m2 terraza Ventajas diferenciadoras: ✔ Sala de deportes ✔ Pilates Studio ✔ Sala de juegos ✔ Tejado con Jacuzzi ✔ Ambiente urbano dinámico ¿Por qué invertir aquí? • Tipología de 2 a 3 piezas = más buscado producto Ubicación estratégica en la cuenca económica israelí Residencia moderna con servicios = valoración a largo plazo Un activo inmobiliario equilibrado entre el rendimiento de alquiler y el potencial de plusvalía. Tasa de rejilla y simulaciones bajo petición

Localización en el mapa

Givat Shmuel, Israel
Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
Importe del préstamo
Fecha límite
Fecha límite
Pago mensual
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Tel-Aviv, Israel
de
$4,00M
Barrio residencial Appartements a vendre a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,25M
Barrio residencial Dans un immeuble neuf
Ascalón, Israel
de
$539,220
Barrio residencial Belle maison en centre ville piscine
Ra'anana, Israel
de
$4,36M
Barrio residencial Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$937,365
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Israel
de
$1,14M
Otros complejos
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$573,705
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Magnifique appartement meuble centre ville
Jerusalén, Israel
de
$3,762
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,82M
Hovevei Tsion, calle residencial a 2 pasos de la playa 3 habitaciones renovadas con amplio salón, cocina totalmente equipada y balcón muy agradable 80m2 Balcón 2 cuartos de ducha Segundo piso Ascensor Aparcamiento 5.800.000 Nis
Agencia
Immobilier.co.il
