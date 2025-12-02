Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Zakynthos Regional Unit
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vista a la montaña

Casas en la montaña en Venta en Zakynthos Regional Unit, Grecia

Municipio de Zacinto
21
Zakynthos Municipal Unit
8
Laganas Municipal Unit
5
Unidad Municipal de Artemisia
4
Casa Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Casa de campo 6 habitaciones en Municipio de Zacinto, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipio de Zacinto, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 225 metros cuadrados en Zante. Planta baja consta de 2 dormitorio…
$1,11M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 6 habitaciones en Municipio de Zacinto, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipio de Zacinto, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 118 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 118 metros cuadrados en Zante. Semi-basement consta de un dormito…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 12 habitaciones en Zacinto, Grecia
Villa 12 habitaciones
Zacinto, Grecia
Habitaciones 12
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 9
Área 550 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 550 metros cuadrados en Zante. La planta baja consta de 2 dor…
$3,75M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
OneOne
Casa de campo 6 habitaciones en Alykanas, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Alykanas, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Zante. 1a planta consta de un dormitorio,…
$491,585
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 5 habitaciones en Municipio de Zacinto, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipio de Zacinto, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en Zante. Planta baja consta de un dormitor…
$1,76M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Zakynthos Regional Unit

villas
casas de campo

Parámetros de las propiedades en Zakynthos Regional Unit, Grecia

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir