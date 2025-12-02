Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con piscina en Venta en Zakynthos Regional Unit, Grecia

2 propiedades total found
Villa 12 habitaciones en Zacinto, Grecia
Villa 12 habitaciones
Zacinto, Grecia
Habitaciones 12
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 9
Área 550 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 550 metros cuadrados en Zante. La planta baja consta de 2 dor…
$3,75M
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 5 habitaciones en Municipio de Zacinto, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipio de Zacinto, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en Zante. Planta baja consta de un dormitor…
$1,76M
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
