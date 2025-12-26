Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Vathy, Grecia

10 propiedades total found
Casa de campo 7 habitaciones en Vathy, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Vathy, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
Número de plantas 1
En venta 4-almacén villa de 320 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de sala de…
$585,220
Casa de campo 6 habitaciones en Aegina, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Aegina, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 215 m²
Número de plantas 2
Venta Casa de 3 plantas de 215 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$806,365
Casa 6 habitaciones en Vathy, Grecia
Casa 6 habitaciones
Vathy, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Descubra una finca única en la encantadora isla de Ithaki, que ofrece vistas impresionantes …
$1,29M
Casa 3 habitaciones en Vathy, Grecia
Casa 3 habitaciones
Vathy, Grecia
Habitaciones 3
Área 270 m²
Excelente casa unifamiliar a un precio único. ¡Gran oportunidad! 3 niveles con mucho trabajo…
$334,960
Villa en Vathy, Grecia
Villa
Vathy, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 422 m²
Piso 1/1
La casa está en construcción. Consta de tres plantas, dos primeros pisos de 192 metros cuadr…
$281,388
Villa en Aegina, Grecia
Villa
Aegina, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 215 m²
Número de plantas 2
Venta casa de 3 plantas de 215 metros cuadrados en Attica. La primera planta consta de 2 dor…
$809,777
Villa en Vathy, Grecia
Villa
Vathy, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
Número de plantas 4
Venta casa de 4 plantas con una superficie de 320 metros cuadrados en Attica. La primera pla…
$586,225
Casa de campo 1 habitación en Vathy, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Vathy, Grecia
Habitaciones 1
Área 422 m²
Número de plantas 1
La casa de tres pisos está en construcción. El suelo y la primera planta tienen una superfic…
$280,906
Casa 10 habitaciones en Vathy, Grecia
Casa 10 habitaciones
Vathy, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 2
Detached house 350 sq.m. on a 527 sq.m. plot in Greece, Aegina, subarea Agioi is on sale. …
$449,925
Casa 5 habitaciones en Vathy, Grecia
Casa 5 habitaciones
Vathy, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Número de plantas 2
Casa unifamiliar de 130 metros cuadrados. en 400 metros cuadrados parcela en Grecia, Aegina,…
$279,954
